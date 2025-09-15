Рейтинг@Mail.ru
СNN: авиакомпании в США увольняют работников за посты об убийстве Кирка
11:02 15.09.2025
СNN: авиакомпании в США увольняют работников за посты об убийстве Кирка
СNN: авиакомпании в США увольняют работников за посты об убийстве Кирка
в мире
украина
сша
республика крым
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
american airlines
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка на прошлой неделе, сообщает телеканал CNN. "Мы узнали о сотрудниках Delta, чей контент в социальных сетях, связанный с недавним убийством активиста Чарли Кирка, вышел далеко за грани разумного ... Эти посты резко контрастируют с нашими ценностями и нашей политикой в отношении социальных сетей, данные сотрудники были отстранены от работы в ожидании расследования", - заявил глава Delta Эд Бастиан во внутреннем документе, предоставленном CNN. В заявлении American Airlines также говорится, что некоторые работники, которые "пропагандировали насилие в социальных сетях и праздновали убийство Чарли Кирка, были немедленно уволены со службы". Эти шаги являются одним из последних корпоративных ответных ударов по сотрудникам после давления со стороны администрации Трампа с требованием уволить тех, кто "был пойман на праздновании убийства". Помимо этого, авиакомпания United Airlines разослала пилотам памятку о политике компании в отношении социальных сетей. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
в мире, украина, сша, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, american airlines, united airlines, delta air lines, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Украина, США, Республика Крым, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Убийство американского политика Чарли Кирка
СNN: авиакомпании в США увольняют работников за посты об убийстве Кирка

CNN: авиакомпании в США увольняют работников за ликующие посты об убийстве Кирка

Чарли Кирк
Чарли Кирк
Чарли Кирк. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка на прошлой неделе, сообщает телеканал CNN.
"Мы узнали о сотрудниках Delta, чей контент в социальных сетях, связанный с недавним убийством активиста Чарли Кирка, вышел далеко за грани разумного ... Эти посты резко контрастируют с нашими ценностями и нашей политикой в отношении социальных сетей, данные сотрудники были отстранены от работы в ожидании расследования", - заявил глава Delta Эд Бастиан во внутреннем документе, предоставленном CNN.
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
В заявлении American Airlines также говорится, что некоторые работники, которые "пропагандировали насилие в социальных сетях и праздновали убийство Чарли Кирка, были немедленно уволены со службы".
Эти шаги являются одним из последних корпоративных ответных ударов по сотрудникам после давления со стороны администрации Трампа с требованием уволить тех, кто "был пойман на праздновании убийства".
Помимо этого, авиакомпания United Airlines разослала пилотам памятку о политике компании в отношении социальных сетей.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
В миреУкраинаСШАРеспублика КрымЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийAmerican AirlinesUnited AirlinesDelta Air LinesУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
