Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле
00:52 15.09.2025 (обновлено: 01:37 15.09.2025)
Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле
Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о запуске четырёх беспилотников по международному аэропорту Рамон и военным целям в пустыне Негев на юге Израиля."Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых были направлены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.), - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он также уточнил, что четвёртый беспилотник был направлен на военную цель в регионе Негев на оккупированной территории Палестины.Представитель хуситов указал, что бомбежки Израилем территории Йемена "не ослабят решимости и не сломят волю".На прошлой неделе израильская авиация нанесла удары по зданию управления морального руководства минобороны хуситов в центре Саны, а также по правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена, в результате чего, по данным минздрава на этих территориях, погибли 35 человек и более 130 получили ранения.
Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле

Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о запуске четырёх беспилотников по международному аэропорту Рамон и военным целям в пустыне Негев на юге Израиля.
"Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых были направлены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.), - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Он также уточнил, что четвёртый беспилотник был направлен на военную цель в регионе Негев на оккупированной территории Палестины.
Представитель хуситов указал, что бомбежки Израилем территории Йемена "не ослабят решимости и не сломят волю".
На прошлой неделе израильская авиация нанесла удары по зданию управления морального руководства минобороны хуситов в центре Саны, а также по правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена, в результате чего, по данным минздрава на этих территориях, погибли 35 человек и более 130 получили ранения.
