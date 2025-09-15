https://ria.ru/20250915/khusity-2041932602.html
Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о запуске четырёх беспилотников по международному аэропорту Рамон и военным целям в пустыне Негев на юге Израиля."Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых были направлены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.), - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он также уточнил, что четвёртый беспилотник был направлен на военную цель в регионе Негев на оккупированной территории Палестины.Представитель хуситов указал, что бомбежки Израилем территории Йемена "не ослабят решимости и не сломят волю".На прошлой неделе израильская авиация нанесла удары по зданию управления морального руководства минобороны хуситов в центре Саны, а также по правительственному комплексу в провинции Эль-Джауф на северо-западе Йемена, в результате чего, по данным минздрава на этих территориях, погибли 35 человек и более 130 получили ранения.
