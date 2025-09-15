ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области за сутки

https://ria.ru/20250915/kherson-2041962009.html

ГЕНИЧЕСК, 15 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. 8 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 88 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.

