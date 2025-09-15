https://ria.ru/20250915/kherson-2041962009.html
ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области за сутки
2025-09-15T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 15 сен - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 87 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 21 обстрел со стороны ВСУ произошел ночью. 8 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 88 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря.
