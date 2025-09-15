Рейтинг@Mail.ru
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kellog-2042022156.html
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве - РИА Новости, 15.09.2025
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве
Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:45:00+03:00
2025-09-15T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кит келлог
киев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X. "Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации. Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то". В начале сентября, Путин, говоря об истерии западных стран о намерении России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
https://ria.ru/20250915/putin-2041992764.html
https://ria.ru/20250915/dmitruk-2041958512.html
россия
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7b9df2c24534848818b7d218bdf1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кит келлог, киев, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кит Келлог, Киев, Европа
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве

Журналист Боуз раскритиковал слова Келлога в Киеве о слабости России

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X.

"Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Заявление президента Финляндии о Путине удивило журналиста
11:41
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то".

В начале сентября, Путин, говоря об истерии западных стран о намерении России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Раде поймали американское СМИ на лжи о России
09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКит КеллогКиевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала