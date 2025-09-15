Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве
Журналист Боуз раскритиковал слова Келлога в Киеве о слабости России
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X.
"Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации.
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то".
В начале сентября, Путин, говоря об истерии западных стран о намерении России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.
В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
