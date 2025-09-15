https://ria.ru/20250915/katar-2042110771.html
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:28:00+03:00
2025-09-15T21:28:00+03:00
2025-09-15T21:28:00+03:00
в мире
израиль
сша
доха
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. По информации издания, Нетаньяху проинформировал Белый дом на довольно позднем этапе, но всё же достаточно рано, чтобы удар можно было отменить. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, власти США узнали об атаке Израиля по Дохе от своих же вооруженных сил.
https://ria.ru/20250915/katar-2042103811.html
израиль
сша
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, США, Доха, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ
Axios: Нетаньяху заранее сообщил Трампу об ударах по лидерам ХАМАС в Катаре