Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ
21:28 15.09.2025
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. По информации издания, Нетаньяху проинформировал Белый дом на довольно позднем этапе, но всё же достаточно рано, чтобы удар можно было отменить. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, власти США узнали об атаке Израиля по Дохе от своих же вооруженных сил.
Нетаньяху уведомил Трампа перед ударом по лидерам ХАМАС в Катаре, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
По информации издания, Нетаньяху проинформировал Белый дом на довольно позднем этапе, но всё же достаточно рано, чтобы удар можно было отменить.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, власти США узнали об атаке Израиля по Дохе от своих же вооруженных сил.
