Рейтинг@Mail.ru
Рубио посетит Катар во вторник - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/katar-2042109600.html
Рубио посетит Катар во вторник
Рубио посетит Катар во вторник - РИА Новости, 15.09.2025
Рубио посетит Катар во вторник
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Катар во вторник, речь на переговорах пойдет об ударах Израиля по Дохе, сообщил на пресс-конференции в понедельник по... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:57:00+03:00
2025-09-15T20:57:00+03:00
в мире
катар
израиль
доха
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Катар во вторник, речь на переговорах пойдет об ударах Израиля по Дохе, сообщил на пресс-конференции в понедельник по итогам арабо-исламского саммита в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Приезд Марко Рубио в Катар ожидается завтра. Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия", - сказал аль-Ансари. Он добавил, что "послание Катара миру в связи с нападением Израиля очень ясное": страна намерена предпринять "все шаги, чтобы защитить себя" и не допустить повторения произошедшего. "Действия (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху и его государства не останутся без внимания международного сообщества", - отметил аль-Ансари.
https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html
катар
израиль
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, израиль, доха, марко рубио, сша
В мире, Катар, Израиль, Доха, Марко Рубио, США
Рубио посетит Катар во вторник

Рубио посетит Катар во вторник для обсуждения последствий удара Израиля по Дохе

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Катар во вторник, речь на переговорах пойдет об ударах Израиля по Дохе, сообщил на пресс-конференции в понедельник по итогам арабо-исламского саммита в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Приезд Марко Рубио в Катар ожидается завтра. Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия", - сказал аль-Ансари.
Он добавил, что "послание Катара миру в связи с нападением Израиля очень ясное": страна намерена предпринять "все шаги, чтобы защитить себя" и не допустить повторения произошедшего.
"Действия (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху и его государства не останутся без внимания международного сообщества", - отметил аль-Ансари.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лидеры ОИС и ЛАГ призвали к приостановке членства Израиля в ООН
Вчера, 20:11
 
В миреКатарИзраильДохаМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала