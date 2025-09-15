https://ria.ru/20250915/katar-2042109600.html
Рубио посетит Катар во вторник
Рубио посетит Катар во вторник - РИА Новости, 15.09.2025
Рубио посетит Катар во вторник
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Катар во вторник, речь на переговорах пойдет об ударах Израиля по Дохе
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Катар во вторник, речь на переговорах пойдет об ударах Израиля по Дохе, сообщил на пресс-конференции в понедельник по итогам арабо-исламского саммита в Дохе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Приезд Марко Рубио в Катар ожидается завтра. Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия", - сказал аль-Ансари. Он добавил, что "послание Катара миру в связи с нападением Израиля очень ясное": страна намерена предпринять "все шаги, чтобы защитить себя" и не допустить повторения произошедшего. "Действия (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху и его государства не останутся без внимания международного сообщества", - отметил аль-Ансари.
Рубио посетит Катар во вторник
Рубио посетит Катар во вторник для обсуждения последствий удара Израиля по Дохе