Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару - РИА Новости, 15.09.2025
20:00 15.09.2025
Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару
в мире
катар
израиль
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и мусульманских стран на внеочередном саммите в Катаре в понедельник отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС, говорится в Дохийской декларации по итогам встречи в верхах. "Категорически отвергаем попытки оправдать израильскую агрессию под любым предлогом", - отмечается в итоговом документе, одобренном участниками саммита. Кроме того, они высказались против "неоднократных угроз Израиля о возможности повторного нападения на Катар".
катар
израиль
в мире, катар, израиль, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и мусульманских стран на внеочередном саммите в Катаре в понедельник отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС, говорится в Дохийской декларации по итогам встречи в верхах.
"Категорически отвергаем попытки оправдать израильскую агрессию под любым предлогом", - отмечается в итоговом документе, одобренном участниками саммита.
Кроме того, они высказались против "неоднократных угроз Израиля о возможности повторного нападения на Катар".
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Заголовок открываемого материала