https://ria.ru/20250915/katar-2042103811.html
Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару
Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару - РИА Новости, 15.09.2025
Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару
Лидеры арабских и мусульманских стран на внеочередном саммите в Катаре в понедельник отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:00:00+03:00
2025-09-15T20:00:00+03:00
2025-09-15T20:00:00+03:00
в мире
катар
израиль
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и мусульманских стран на внеочередном саммите в Катаре в понедельник отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС, говорится в Дохийской декларации по итогам встречи в верхах. "Категорически отвергаем попытки оправдать израильскую агрессию под любым предлогом", - отмечается в итоговом документе, одобренном участниками саммита. Кроме того, они высказались против "неоднократных угроз Израиля о возможности повторного нападения на Катар".
https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару
Арабские и мусульманские страны отвергли попытки Израиля оправдать удар по Дохе