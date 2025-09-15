https://ria.ru/20250915/katar-2042103811.html

Лидеры арабских стран отвергли попытки Израиля оправдать удары по Катару

2025-09-15T20:00:00+03:00

в мире

катар

израиль

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры арабских и мусульманских стран на внеочередном саммите в Катаре в понедельник отвергли попытки Израиля оправдать нападение на территорию Катара под предлогом преследования руководства палестинского движения ХАМАС, говорится в Дохийской декларации по итогам встречи в верхах. "Категорически отвергаем попытки оправдать израильскую агрессию под любым предлогом", - отмечается в итоговом документе, одобренном участниками саммита. Кроме того, они высказались против "неоднократных угроз Израиля о возможности повторного нападения на Катар".

катар

израиль

