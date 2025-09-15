Аналитик раскрыла обман с картами, с которых нельзя списать деньги
Аналитик Бочкина: банковских карт, защищенных от списания денег, не существует
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких карт, защищенных от списания денег, не существует — этот миф выгоден только мошенникам, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.Ру Эряния Бочкина.
“Любой банковский продукт, предназначенный для расчетов, платежей и других операций со средствами по определению дает возможность списания денег”, — подчеркнула она.
Некоторые инструменты усложняют мошенникам задачу незаконного вывода чужих средств. Это, например, брокерский счет и вклад в банке: в первом случае надо знать коды и пароли для входа в инвестплатформу, во втором деньги досрочно без личного присутствия никто не отдаст.
Но все это при известной сноровке можно обойти методами социальной инженерии, которыми в совершенстве владеют мошенники. Поэтому главная гарантия неприкосновенности счета — ваша бдительность, критическое мышление и недоверие к чужим звонкам. Настоящий сотрудник банка никогда не будет просить у вас код из смс или предлагать “безопасный” счет для перевода средств, заключила Бочкина.
