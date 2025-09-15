Карапетян рассказал о планах поддержки молодых семей в Армении
Предприниматель Карапетян заявил о планах поддержки молодых семей в Армении
ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян заявил о намерении поддержать молодые семьи в республике для решения демографических проблем.
В обращении Карапетяна отмечается, что созданное им движение "По-нашему" поставило перед собой различные приоритетные задачи по защите духовных ценностей, созданию новой экономики, рабочих мест, динамичному развитию сельского хозяйства. "Сохранение образа традиционной армянской семьи и обеспечение ее благополучия является ключевым в ряду этих задач и, несомненно, эта задача будет решена", - говорится в послании предпринимателя.
Он отметил, что в Армении очень мало многодетных семей, демографические показатели катастрофичны и необходимо сделать все возможное, чтобы выйти из этой опасной ситуации.
"Во-первых, наши молодые семьи должны быть здоровы и иметь возможность, не обременяя семейный бюджет, следить как за своим репродуктивным здоровьем, так и за здоровьем в целом. Государство должно и обязано обеспечить эту возможность. Государство должно и обязано вместе с родителями заботиться о расходах на каждого родившегося армянского ребенка, что будет серьезно стимулировать рождаемость", - говорится в послании.
Карапетян добавил, что молодая семья должна иметь возможность улучшить свои жилищные условия, и в этом вопросе государство также должно играть серьезную роль. "Наши молодые родители при приеме на работу или поступлении в вуз должны пользоваться различными льготами", - подчеркнул Карапетян. Он добавил, что ни один гражданин Армении никогда не должен лишаться возможности сохранить здоровье из-за отсутствия или нехватки денег.
"У нас уже был опыт разработки и реализации подобных программ в меньшем объеме. Движение ("По-нашему") ведет соответствующую работу по поиску фундаментальных программных решений всех этих вопросов и претворению их в жизнь в самом ближайшем будущем", - отметил Карапетян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
