СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж

2025-09-15T10:42:00+03:00
2025-09-15T10:42:00+03:00
2025-09-15T11:49:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. СК РФ показало кадры задержания членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 миллиардов рублей и финансировали ВСУ. По данным СК, ОПГ через микрокредитные организации в трех регионах РФ вывела за рубеж по фиктивным документам свыше 2,5 миллиарда рублей, а также финансировала ВСУ. Задержаны пять человек, еще один фигурант объявлен в розыск. В ходе обысков, как следует из видео, следствие нашло у членов ОПГ деньги, которые находились в сейфах и разных сумках, печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и различную документацию.
Задержание членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей
Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
