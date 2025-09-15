Рейтинг@Mail.ru
СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж
10:42 15.09.2025 (обновлено: 11:49 15.09.2025)
СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. СК РФ показало кадры задержания членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 миллиардов рублей и финансировали ВСУ. По данным СК, ОПГ через микрокредитные организации в трех регионах РФ вывела за рубеж по фиктивным документам свыше 2,5 миллиарда рублей, а также финансировала ВСУ. Задержаны пять человек, еще один фигурант объявлен в розыск. В ходе обысков, как следует из видео, следствие нашло у членов ОПГ деньги, которые находились в сейфах и разных сумках, печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и различную документацию.
Задержание членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей
Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. СК РФ показало кадры задержания членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 миллиардов рублей и финансировали ВСУ.
По данным СК, ОПГ через микрокредитные организации в трех регионах РФ вывела за рубеж по фиктивным документам свыше 2,5 миллиарда рублей, а также финансировала ВСУ. Задержаны пять человек, еще один фигурант объявлен в розыск.
В ходе обысков, как следует из видео, следствие нашло у членов ОПГ деньги, которые находились в сейфах и разных сумках, печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и различную документацию.
