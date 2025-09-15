Рейтинг@Mail.ru
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов - РИА Новости, 15.09.2025
19:46 15.09.2025
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов - РИА Новости, 15.09.2025
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов
Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали шесть тонн отходов в Верхоянском районе Якутии и еще 14 тонн - в Тикси, самом северном порту России, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2025
тикси
россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали шесть тонн отходов в Верхоянском районе Якутии и еще 14 тонн - в Тикси, самом северном порту России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Волонтеры проекта провели уборки в Булунском и Верхоянском районах Якутии. "В Верхоянском районе на очистку вышло 110 человек. В поселке Батагай экодобровольцы приводили в порядок смотровую площадку. На этом месте раньше работала обогатительная фабрика олова. После нее осталось большое количество металлолома и бытового мусора. В общей сложности волонтеры собрали 6 тонн отходов", - говорится в сообщении. Кроме того, в поселке Эге-Хайа завершили расчистку территории старой школы и вывезли оттуда 30 тонн строительных отходов. Теперь здесь в ближайшем будущем появится общественное пространство, уточнили в пресс-службе проекта. "В поселке Тикси уборка проходила в заливе Булункан. Здесь находится самый северный порт России. Тикси еще называют "северными воротами" Якутии. Мероприятия "Чистой Арктики" здесь проходят с момента основания проекта. В этот раз собрали 14 тонн отходов: металл, пластик, дерево, стекло", - добавили организаторы. "Чистая Арктика" - общественный экологический проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.
тикси
россия
тикси, россия
Тикси, Россия
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов

В Верхоянском районе Якутии волонтеры собрали шесть тонн отходов

Мусор на мусоросжигательном заводе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мусор на мусоросжигательном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали шесть тонн отходов в Верхоянском районе Якутии и еще 14 тонн - в Тикси, самом северном порту России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Волонтеры проекта провели уборки в Булунском и Верхоянском районах Якутии.
"В Верхоянском районе на очистку вышло 110 человек. В поселке Батагай экодобровольцы приводили в порядок смотровую площадку. На этом месте раньше работала обогатительная фабрика олова. После нее осталось большое количество металлолома и бытового мусора. В общей сложности волонтеры собрали 6 тонн отходов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в поселке Эге-Хайа завершили расчистку территории старой школы и вывезли оттуда 30 тонн строительных отходов. Теперь здесь в ближайшем будущем появится общественное пространство, уточнили в пресс-службе проекта.
"В поселке Тикси уборка проходила в заливе Булункан. Здесь находится самый северный порт России. Тикси еще называют "северными воротами" Якутии. Мероприятия "Чистой Арктики" здесь проходят с момента основания проекта. В этот раз собрали 14 тонн отходов: металл, пластик, дерево, стекло", - добавили организаторы.
"Чистая Арктика" - общественный экологический проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.
ТиксиРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
