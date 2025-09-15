https://ria.ru/20250915/jakutija-2042101144.html

В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов

В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов - РИА Новости, 15.09.2025

В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов

Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали шесть тонн отходов в Верхоянском районе Якутии и еще 14 тонн - в Тикси, самом северном порту России, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали шесть тонн отходов в Верхоянском районе Якутии и еще 14 тонн - в Тикси, самом северном порту России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Волонтеры проекта провели уборки в Булунском и Верхоянском районах Якутии. "В Верхоянском районе на очистку вышло 110 человек. В поселке Батагай экодобровольцы приводили в порядок смотровую площадку. На этом месте раньше работала обогатительная фабрика олова. После нее осталось большое количество металлолома и бытового мусора. В общей сложности волонтеры собрали 6 тонн отходов", - говорится в сообщении. Кроме того, в поселке Эге-Хайа завершили расчистку территории старой школы и вывезли оттуда 30 тонн строительных отходов. Теперь здесь в ближайшем будущем появится общественное пространство, уточнили в пресс-службе проекта. "В поселке Тикси уборка проходила в заливе Булункан. Здесь находится самый северный порт России. Тикси еще называют "северными воротами" Якутии. Мероприятия "Чистой Арктики" здесь проходят с момента основания проекта. В этот раз собрали 14 тонн отходов: металл, пластик, дерево, стекло", - добавили организаторы. "Чистая Арктика" - общественный экологический проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.

