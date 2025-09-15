Рейтинг@Mail.ru
ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль - РИА Новости, 15.09.2025
21:23 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/izrail-2042111766.html
ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль
ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль - РИА Новости, 15.09.2025
ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль
Арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики, заявил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:23:00+03:00
2025-09-15T21:23:00+03:00
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики, заявил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в Катаре генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джассем аль-Будайви. "Мы ожидаем от наших стратегических партнёров в лице США, чтобы они использовали свое влияние для изменения поведения Израиля. Для этого настало время", - сказал аль-Будайви.
ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль

Генсек ССАГПЗ аль-Будайви: арабские страны ждут от США давления на Израиль

Иерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики, заявил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в Катаре генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джассем аль-Будайви.
"Мы ожидаем от наших стратегических партнёров в лице США, чтобы они использовали свое влияние для изменения поведения Израиля. Для этого настало время", - сказал аль-Будайви.
