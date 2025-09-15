https://ria.ru/20250915/izrail-2042111766.html

ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль

ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль - РИА Новости, 15.09.2025

ССАГПЗ ожидает давления США на Израиль

Арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики, заявил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в... РИА Новости, 15.09.2025

ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Арабские и исламские страны ожидают от США давления на Израиль для пересмотра его политики, заявил на пресс-конференции по итогам арабо-исламского саммита в Катаре генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джассем аль-Будайви. "Мы ожидаем от наших стратегических партнёров в лице США, чтобы они использовали свое влияние для изменения поведения Израиля. Для этого настало время", - сказал аль-Будайви.

