Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара
2025-09-15T17:05:00+03:00
2025-09-15T17:05:00+03:00
2025-09-15T17:05:00+03:00
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в ходе открытия экстренного саммита лидеров арабских и исламских стран в Дохе. "Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников. Он хочет сделать Газу непригодной для жизни, готовясь выселить ее население", - сказал катарский эмир. Он также обвинил власти Израиля в нежелании достичь мира в регионе.
