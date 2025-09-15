Рейтинг@Mail.ru
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/izrail-2042067026.html
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара - РИА Новости, 15.09.2025
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара
Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:05:00+03:00
2025-09-15T17:05:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011791234_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_2922d8d3ec4b1d29ef112932db9dc9e8.jpg
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в ходе открытия экстренного саммита лидеров арабских и исламских стран в Дохе. "Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников. Он хочет сделать Газу непригодной для жизни, готовясь выселить ее население", - сказал катарский эмир. Он также обвинил власти Израиля в нежелании достичь мира в регионе.
https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011791234_158:0:2161:1502_1920x0_80_0_0_eab91fbddbda3ae30e85fe033c206038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха
В мире, Израиль, Катар, Доха
Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара

Эмир Катара Аль Тани: Израиль не заинтересован в спасении своих заложников

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТамим бен Хамад Аль Тани
Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в ходе открытия экстренного саммита лидеров арабских и исламских стран в Дохе.
"Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников. Он хочет сделать Газу непригодной для жизни, готовясь выселить ее население", - сказал катарский эмир.
Он также обвинил власти Израиля в нежелании достичь мира в регионе.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
Вчера, 16:57
 
В миреИзраильКатарДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала