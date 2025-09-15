https://ria.ru/20250915/izrail-2042067026.html

Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара

Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара - РИА Новости, 15.09.2025

Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников, считает эмир Катара

Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:05:00+03:00

2025-09-15T17:05:00+03:00

2025-09-15T17:05:00+03:00

в мире

израиль

катар

доха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011791234_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_2922d8d3ec4b1d29ef112932db9dc9e8.jpg

ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Израиль не интересует спасение жизней его заложников, его цель - сделать сектор Газа неприемлемым для жизни, заявил эмир Катара Тамим бен бен Хамад Аль Тани в ходе открытия экстренного саммита лидеров арабских и исламских стран в Дохе. "Израиль не заинтересован в спасении жизней заложников. Он хочет сделать Газу непригодной для жизни, готовясь выселить ее население", - сказал катарский эмир. Он также обвинил власти Израиля в нежелании достичь мира в регионе.

https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html

израиль

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, доха