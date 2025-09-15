https://ria.ru/20250915/inostranets-2042050199.html

В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже

В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 15.09.2025

В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже

Иностранец по фамилии Ван арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:59:00+03:00

2025-09-15T15:59:00+03:00

2025-09-15T16:00:00+03:00

россия

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иностранец по фамилии Ван арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.Поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно", подробности предъявленного обвинения неизвестны. Также неясно, в каком регионе он был арестован, но в настоящее время его доставили в Москву для проведения следственных действий."В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Ван Ю.Ч. срока содержания под стражей", - сказано в карточке Лефортовского суда Москвы.Ему вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20250912/zhitel-2041401136.html

https://ria.ru/20250721/ukrasheniya-2030382953.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество