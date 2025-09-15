https://ria.ru/20250915/inostranets-2042050199.html
В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже
В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 15.09.2025
В России арестовали иностранца по обвинению в шпионаже
Иностранец по фамилии Ван арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иностранец по фамилии Ван арестован в России за шпионаж, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.Поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно", подробности предъявленного обвинения неизвестны. Также неясно, в каком регионе он был арестован, но в настоящее время его доставили в Москву для проведения следственных действий."В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Ван Ю.Ч. срока содержания под стражей", - сказано в карточке Лефортовского суда Москвы.Ему вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет.
