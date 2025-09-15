https://ria.ru/20250915/innoprom-2042081137.html

Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром"

МИНСК, 15 сен - РИА Новости. На международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь" особое внимание будет уделено совместным проектам России и Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре "BELEXPO" состоится Международная промышленная выставка "Иннопром.Беларусь". Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Республики Беларусь и других стран ЕЭАС", - сообщила пресс-служба. Площадь выставочной экспозиции составит 15 000 квадратных метров. "Свои технологические разработки и решения на выставке продемонстрируют белорусские компании из разных направлений промышленности: Амкодор, БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш, Планар, Белпромпроект, а также представители профильных министерств и организаций. В целом, на минском "Иннопром" будет представлена выставочная экспозиция широкого спектра технологических решений от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений. Особое внимание в рамках выставки будет уделено и совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь", - сообщили в правительстве.

