Рейтинг@Mail.ru
Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:51 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/innoprom-2042081137.html
Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром"
Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 15.09.2025
Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром"
На международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь" особое внимание будет уделено совместным проектам России и Белоруссии, сообщила в понедельник... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:51:00+03:00
2025-09-15T17:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
иннопром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. На международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь" особое внимание будет уделено совместным проектам России и Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре "BELEXPO" состоится Международная промышленная выставка "Иннопром.Беларусь". Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Республики Беларусь и других стран ЕЭАС", - сообщила пресс-служба. Площадь выставочной экспозиции составит 15 000 квадратных метров. "Свои технологические разработки и решения на выставке продемонстрируют белорусские компании из разных направлений промышленности: Амкодор, БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш, Планар, Белпромпроект, а также представители профильных министерств и организаций. В целом, на минском "Иннопром" будет представлена выставочная экспозиция широкого спектра технологических решений от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений. Особое внимание в рамках выставки будет уделено и совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь", - сообщили в правительстве.
https://ria.ru/20250718/istoriya-2030025808.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, иннопром
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Иннопром
Совместным проектам РФ и Белоруссии уделят внимание на выставке "Иннопром"

На выставке "Иннопром.Беларусь" покажут совместные проекты России и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. На международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь" особое внимание будет уделено совместным проектам России и Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.
"С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре "BELEXPO" состоится Международная промышленная выставка "Иннопром.Беларусь". Она станет важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения вопросов промышленного сотрудничества и установления новых деловых контактов между предприятиями России, Республики Беларусь и других стран ЕЭАС", - сообщила пресс-служба.
Площадь выставочной экспозиции составит 15 000 квадратных метров.
"Свои технологические разработки и решения на выставке продемонстрируют белорусские компании из разных направлений промышленности: Амкодор, БЕЛАЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш, Планар, Белпромпроект, а также представители профильных министерств и организаций. В целом, на минском "Иннопром" будет представлена выставочная экспозиция широкого спектра технологических решений от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений. Особое внимание в рамках выставки будет уделено и совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь", - сообщили в правительстве.
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россия и Белоруссия ведут работу в сфере сохранения исторической памяти
18 июля, 17:50
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала