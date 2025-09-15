https://ria.ru/20250915/ingushetiya-2042014277.html

Промышленное производство в Ингушетии выросло почти на 10%

Промышленное производство в Ингушетии выросло почти на 10% - РИА Новости, 15.09.2025

Промышленное производство в Ингушетии выросло почти на 10%

Промышленное производство в Ингушетии в последние годы демонстрирует устойчивый рост, в первом полугодии 2025 года индекс промпроизводства составил 109,6%,... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:55:00+03:00

2025-09-15T12:55:00+03:00

2025-09-15T12:55:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

фонд развития промышленности

промышленность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/06/1487170626_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_53dc287b1702035b21f1af3f1830058e.jpg

НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Промышленное производство в Ингушетии в последние годы демонстрирует устойчивый рост, в первом полугодии 2025 года индекс промпроизводства составил 109,6%, сообщила пресс-служба главы региона. "Промышленный комплекс Ингушетии показывает положительную динамику - по состоянию на 1 июня 2025 года индекс промышленного производства составил 109,6%, в том числе по обрабатывающим производствам – 100,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достиг 7,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда приходится на обрабатывающий сектор", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что по итогам 2024 года индекс промпроизводства в регионе составил 111,6%. В республике продолжается реализация новых проектов, среди которых запуск производства оконной и дверной фурнитуры из алюминия. Особую роль в поддержке инвестпроектов играет Фонд развития промышленности, обеспечивающий финансирование внедрения передовых технологий и модернизацию предприятий. Индустриальный потенциал региона усиливает и единственный в России кластер алюминиевой промышленности, включенный в реестр кластеров Минпромторга РФ. "Кроме того, в 2025 году разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем. В рамках инициативы создан научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем, который будет работать по типовой модели крупных научно-производственных центров", - добавили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что промышленность - одно из ключевых направлений социально-экономического развития региона. "Положительные результаты текущего года свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Важно, что при этом мы не ограничиваемся только традиционными секторами, а развиваем новые направления. Это дает нам возможность создавать новые рабочие места, повышать конкурентоспособность региона и привлекать инвестиции", - заявил он.

https://ria.ru/20250910/ingushetiya-2041023590.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, фонд развития промышленности, промышленность