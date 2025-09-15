https://ria.ru/20250915/ingushetiya-2042014277.html
Промышленное производство в Ингушетии выросло почти на 10%
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Промышленное производство в Ингушетии в последние годы демонстрирует устойчивый рост, в первом полугодии 2025 года индекс промпроизводства составил 109,6%, сообщила пресс-служба главы региона. "Промышленный комплекс Ингушетии показывает положительную динамику - по состоянию на 1 июня 2025 года индекс промышленного производства составил 109,6%, в том числе по обрабатывающим производствам – 100,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достиг 7,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда приходится на обрабатывающий сектор", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что по итогам 2024 года индекс промпроизводства в регионе составил 111,6%. В республике продолжается реализация новых проектов, среди которых запуск производства оконной и дверной фурнитуры из алюминия. Особую роль в поддержке инвестпроектов играет Фонд развития промышленности, обеспечивающий финансирование внедрения передовых технологий и модернизацию предприятий. Индустриальный потенциал региона усиливает и единственный в России кластер алюминиевой промышленности, включенный в реестр кластеров Минпромторга РФ. "Кроме того, в 2025 году разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем. В рамках инициативы создан научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем, который будет работать по типовой модели крупных научно-производственных центров", - добавили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что промышленность - одно из ключевых направлений социально-экономического развития региона. "Положительные результаты текущего года свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Важно, что при этом мы не ограничиваемся только традиционными секторами, а развиваем новые направления. Это дает нам возможность создавать новые рабочие места, повышать конкурентоспособность региона и привлекать инвестиции", - заявил он.
