Губернатор Херсонской области совершил первый международный визит
2025-09-15T12:30:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо совершил свой первый международный визит, принимающей страной стала Белоруссия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. "Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Это его первый визит на международном уровне в качестве губернатора", - сказал Василенко. По его словам, в Минске Сальдо уже встретился с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, социальной и гуманитарной сферах. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
