Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/grunt-2042022950.html
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг - РИА Новости, 15.09.2025
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг
Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:48:00+03:00
2025-09-15T13:48:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042022665_89:0:800:400_1920x0_80_0_0_13b71b4439856f1c4cd93cd07fed78ae.jpg
УФА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области. Местные издания пишут, что в орской школе №38 на стадионе провалился грунт в подземный паркинг. "Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного надзорного ведомства. Собеседник отметил, что в инциденте никто не пострадал. В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что образовалась большая яма рядом с футбольными воротами.
https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032243400.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042022665_179:0:712:400_1920x0_80_0_0_fe970318f7191827b37546043308488e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, оренбургская область
Происшествия, Орск, Оренбургская область
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг

Прокуратура проводит проверку после обвала грунта на стадионе в Орске

© СоцсетиГрунт на школьном стадионе обвалился в Орске
Грунт на школьном стадионе обвалился в Орске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Соцсети
Грунт на школьном стадионе обвалился в Орске
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.
Местные издания пишут, что в орской школе №38 на стадионе провалился грунт в подземный паркинг.
"Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Собеседник отметил, что в инциденте никто не пострадал.
В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что образовалась большая яма рядом с футбольными воротами.
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта
29 июля, 22:56
 
ПроисшествияОрскОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала