https://ria.ru/20250915/grunt-2042022950.html

В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг

В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг - РИА Новости, 15.09.2025

В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг

Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:48:00+03:00

2025-09-15T13:48:00+03:00

2025-09-15T13:48:00+03:00

происшествия

орск

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042022665_89:0:800:400_1920x0_80_0_0_13b71b4439856f1c4cd93cd07fed78ae.jpg

УФА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области. Местные издания пишут, что в орской школе №38 на стадионе провалился грунт в подземный паркинг. "Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного надзорного ведомства. Собеседник отметил, что в инциденте никто не пострадал. В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что образовалась большая яма рядом с футбольными воротами.

https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032243400.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, оренбургская область