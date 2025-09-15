https://ria.ru/20250915/grunt-2042022950.html
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг - РИА Новости, 15.09.2025
В Оренбургской области грунт на стадионе обвалился в подземный паркинг
Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2025
УФА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет инцидент в одной из школ Орска, где на футбольном стадионе грунт обвалился в подземный паркинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области. Местные издания пишут, что в орской школе №38 на стадионе провалился грунт в подземный паркинг. "Прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по данному факту", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного надзорного ведомства. Собеседник отметил, что в инциденте никто не пострадал. В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что образовалась большая яма рядом с футбольными воротами.
