Более 270 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 270 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье, в том числе 170 тысяч взрослых, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Отмечается, что жители региона имеют возможность пройти вакцинацию от гриппа в поликлиниках по месту прикрепления, в фельдшерско-акушерских пунктах, в мобильных комплексах, которые работают в местах с высокой проходимостью: на городских площадях, у торговых центров, автовокзалов и железнодорожных станций. Для вакцинации используются современные и безопасные отечественные препараты: "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс Квадри". "Вакцинация позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, к которым он может привести. На выработку иммунитета потребуется время, поэтому призываю всех поторопиться с вакцинацией. В настоящий момент прививку от гриппа сделали более 270 тысяч человек, в том числе 170 тысяч взрослых. Всего в этом году планируем привить от гриппа более 3,3 миллиона взрослого населения", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед прививкой врач осмотрит пациента. Записаться на прием к специалисту можно через портал "Здоровье", по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере "Телеграм".
