При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека

02:43 15.09.2025 (обновлено: 09:09 15.09.2025)
Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.09.2025
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев."Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", — написал Кобзев в Telegram-канале. В результате взрыва повреждены окна и двери.СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают сотрудники МЧС России.
© РИА Новости / Telegram-канал мэра Ангарска Сергея Петрова | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Ангарске
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Telegram-канал мэра Ангарска Сергея Петрова
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", — написал Кобзев в Telegram-канале.
В результате взрыва повреждены окна и двери.
СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте работают сотрудники МЧС России.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона
10 сентября, 13:17
 
ПроисшествияАнгарскРоссияИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
