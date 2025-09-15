https://ria.ru/20250915/gospitalizatsiya-2041938167.html
При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека
При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев."Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", — написал Кобзев в Telegram-канале. В результате взрыва повреждены окна и двери.СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают сотрудники МЧС России.
