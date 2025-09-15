https://ria.ru/20250915/gospitalizatsiya-2041938167.html

При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека

При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека - РИА Новости, 15.09.2025

При взрыве газа в Ангарске пострадали три человека

Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T02:43:00+03:00

2025-09-15T02:43:00+03:00

2025-09-15T09:09:00+03:00

происшествия

ангарск

россия

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041959149_0:37:1199:711_1920x0_80_0_0_1963b9fba759de5ef09f9116e5eaf3ac.jpg

ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Три человека пострадали, двое госпитализированы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ангарске, сообщает глава Приангарья Игорь Кобзев."Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", — написал Кобзев в Telegram-канале. В результате взрыва повреждены окна и двери.СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают сотрудники МЧС России.

https://ria.ru/20250910/moskva-2040921250.html

ангарск

россия

