В Госдуме предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - сказано в документе. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. "Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве", - уточняется в документе. Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных", - говорится в документе.

