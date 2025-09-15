https://ria.ru/20250915/gosduma-2042061137.html

Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 15.09.2025

Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или...

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект рассмотрим в приоритетном порядке на этой неделе, в среду, 17 сентября", – сказал Володин. Он отметил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. "Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", – подчеркнул председатель Госдумы.

россия

