https://ria.ru/20250915/gosduma-2042061137.html
Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 15.09.2025
Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:48:00+03:00
2025-09-15T16:48:00+03:00
2025-09-15T16:48:00+03:00
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект рассмотрим в приоритетном порядке на этой неделе, в среду, 17 сентября", – сказал Володин. Он отметил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. "Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", – подчеркнул председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250915/moshenniki-2041941011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, совет европы
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Европы
Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Госдума 17 сентября рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток