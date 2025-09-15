Госдума в среду рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Рейтинг@Mail.ru
16:48 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект рассмотрим в приоритетном порядке на этой неделе, в среду, 17 сентября", – сказал Володин. Он отметил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. "Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", – подчеркнул председатель Госдумы.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект рассмотрим в приоритетном порядке на этой неделе, в среду, 17 сентября", – сказал Володин.
Он отметил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ.
"Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", – подчеркнул председатель Госдумы.
РоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФСовет Европы
 
 
