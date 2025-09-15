https://ria.ru/20250915/golosovanie-2042006603.html
Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно
Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно - РИА Новости, 15.09.2025
Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно
Женщины чаще мужчин голосуют дистанционно, из проголосовавших дистанционно - 66% женщин, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин голосуют дистанционно, из проголосовавших дистанционно - 66% женщин, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова "Уже традиционно, больше женщины голосовали, 66%. Вот она, тенденция. Тенденциозное голосование, женское... Это вообще хороший показатель, что оценили, да. В первую очередь женщины оценили, 66%. Мы анализируем каждый год, и мы видим, что это число растет. Мужчины, подтягивайтесь", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Она отметила, что такая тенденция может быть связана с большей занятостью у женщин, чем у мужчин. Больше обязанностей: дети, дом, стирка, уборка, работа. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно
Памфилова: 66% проголосовавших дистанционно женщины