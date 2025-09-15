https://ria.ru/20250915/golosovanie-2042006603.html

Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно

Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно - РИА Новости, 15.09.2025

Памфилова рассказала, кто чаще голосует голосует дистанционно

Женщины чаще мужчин голосуют дистанционно, из проголосовавших дистанционно - 66% женщин, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:30:00+03:00

2025-09-15T12:30:00+03:00

2025-09-15T12:30:00+03:00

политика

россия

москва

элла памфилова

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Женщины чаще мужчин голосуют дистанционно, из проголосовавших дистанционно - 66% женщин, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова "Уже традиционно, больше женщины голосовали, 66%. Вот она, тенденция. Тенденциозное голосование, женское... Это вообще хороший показатель, что оценили, да. В первую очередь женщины оценили, 66%. Мы анализируем каждый год, и мы видим, что это число растет. Мужчины, подтягивайтесь", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Она отметила, что такая тенденция может быть связана с большей занятостью у женщин, чем у мужчин. Больше обязанностей: дети, дом, стирка, уборка, работа. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, элла памфилова, единый день голосования — 2025