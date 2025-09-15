Рейтинг@Mail.ru
Гольдштейн поблагодарил жителей Коми за поддержку - РИА Новости, 15.09.2025
08:30 15.09.2025
Гольдштейн поблагодарил жителей Коми за поддержку
Гольдштейн поблагодарил жителей Коми за поддержку - РИА Новости, 15.09.2025
Гольдштейн поблагодарил жителей Коми за поддержку
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, лидирующий на выборах руководителя региона, поблагодарил за поддержку избирателей, доверие которых, по его словам, значит... РИА Новости, 15.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, лидирующий на выборах руководителя региона, поблагодарил за поддержку избирателей, доверие которых, по его словам, значит больше, чем итоговый протокол результатов голосования. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов. "Уважаемые жители Республики Коми! От всего сердца благодарю вас за поддержку на выборах главы республики. Ваше доверие для меня значит больше, чем итоговый протокол избирательной комиссии. Это возможность вместе с вами приступить к масштабной работе по преобразованию нашей Коми в лучший регион Севера России", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что планы и проекты республики, направленные в первую очередь на повышение качества жизни ее жителей, поддержал глава государства, и власти Коми видят "реальную помощь" от правительства РФ. В Коми 12-14 сентября прошли выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления. Как сообщал в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев, в целом избирательные кампании прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.
Гольдштейн поблагодарил жителей Коми за поддержку

Лидирующий на выборах главы Коми Гольдштейн благодарит избирателей за поддержку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, лидирующий на выборах руководителя региона, поблагодарил за поддержку избирателей, доверие которых, по его словам, значит больше, чем итоговый протокол результатов голосования.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
"Уважаемые жители Республики Коми! От всего сердца благодарю вас за поддержку на выборах главы республики. Ваше доверие для меня значит больше, чем итоговый протокол избирательной комиссии. Это возможность вместе с вами приступить к масштабной работе по преобразованию нашей Коми в лучший регион Севера России", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что планы и проекты республики, направленные в первую очередь на повышение качества жизни ее жителей, поддержал глава государства, и власти Коми видят "реальную помощь" от правительства РФ.
В Коми 12-14 сентября прошли выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления. Как сообщал в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев, в целом избирательные кампании прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.
