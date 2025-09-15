Рейтинг@Mail.ru
Умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ под Белгородом 25 августа
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 15.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ под Белгородом 25 августа
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области 25 августа, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела города Шебекино 25 августа", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Гладков 25 августа сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель, его в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области 25 августа, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела города Шебекино 25 августа", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Гладков 25 августа сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель, его в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
