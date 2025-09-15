https://ria.ru/20250915/gelendzhik-2042075409.html

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме

Аэропорт Геленджика, который в субботу временно не принимал рейсы из-за погоды, сейчас работает в штатном режиме без задержек, сообщили РИА Новости в справочной РИА Новости, 15.09.2025

КРАСНОДАР, 15 сен – РИА Новости. Аэропорт Геленджика, который в субботу временно не принимал рейсы из-за погоды, сейчас работает в штатном режиме без задержек, сообщили РИА Новости в справочной службе авиагавани. "Перелеты осуществляются в штатном режиме без задержек", - сообщили в справочной службе. В субботу южная транспортная прокуратура сообщала, что аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимал рейсы. По данным самого аэропорта, из-за сильного северо-восточного ветра на запасные аэродромы в авиагавани Сочи и Минеральных вод ушли не менее пяти рейсов.

