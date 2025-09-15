Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме - РИА Новости, 15.09.2025
17:29 15.09.2025
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме - РИА Новости, 15.09.2025
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме
Аэропорт Геленджика, который в субботу временно не принимал рейсы из-за погоды, сейчас работает в штатном режиме без задержек, сообщили РИА Новости в справочной
геленджик
сочи
минеральные воды
россия
КРАСНОДАР, 15 сен – РИА Новости. Аэропорт Геленджика, который в субботу временно не принимал рейсы из-за погоды, сейчас работает в штатном режиме без задержек, сообщили РИА Новости в справочной службе авиагавани. "Перелеты осуществляются в штатном режиме без задержек", - сообщили в справочной службе. В субботу южная транспортная прокуратура сообщала, что аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимал рейсы. По данным самого аэропорта, из-за сильного северо-восточного ветра на запасные аэродромы в авиагавани Сочи и Минеральных вод ушли не менее пяти рейсов.
геленджик
сочи
минеральные воды
россия
геленджик, сочи, минеральные воды, россия
Геленджик, Сочи, Минеральные Воды, Россия
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме без задержек

КРАСНОДАР, 15 сен – РИА Новости. Аэропорт Геленджика, который в субботу временно не принимал рейсы из-за погоды, сейчас работает в штатном режиме без задержек, сообщили РИА Новости в справочной службе авиагавани.
"Перелеты осуществляются в штатном режиме без задержек", - сообщили в справочной службе.
В субботу южная транспортная прокуратура сообщала, что аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимал рейсы. По данным самого аэропорта, из-за сильного северо-восточного ветра на запасные аэродромы в авиагавани Сочи и Минеральных вод ушли не менее пяти рейсов.
Стоимость перелета в Сочи и Геленджик может снизиться, считают в РСТ
11 сентября, 19:58
 
