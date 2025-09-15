https://ria.ru/20250915/gaza-2042028684.html

Сотни тысяч жителей Газы покидают дома из-за наступления Израиля

Сотни тысяч жителей Газы покидают дома из-за наступления Израиля - РИА Новости, 15.09.2025

Сотни тысяч жителей Газы покидают дома из-за наступления Израиля

Сотни тысяч жителей сектора Газа вынуждены бежать из своих домов, бросая имущество, чтобы спасись от авиаударов и обстрелов израильской армии, начавшей новое... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:10:00+03:00

2025-09-15T14:10:00+03:00

2025-09-15T14:10:00+03:00

в мире

израиль

палестина

оон

хамас

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg

ГАЗА, 15 сен - РИА Новости. Сотни тысяч жителей сектора Газа вынуждены бежать из своих домов, бросая имущество, чтобы спасись от авиаударов и обстрелов израильской армии, начавшей новое масштабное наступление в палестинском анклаве, передает корреспондент РИА Новости, которому удалось поговорить с переселенцами. Ранее израильские военные заявили о завершении подготовки к наземной операции в столичном городе Газа, где проживают сотни тысяч палестинцев, и приступили к нанесению авиаударов по жилым многоэтажным зданиям. Для многих палестинцев это уже далеко не первый вынужденный отъезд. "Меня 11 раз переселяли с начала войны. Моя палатка находилась рядом с башней Баб-эль-Бахр, и я не могла её передвигать, поэтому она сгорела во время бомбардировок. Эту палатку мне пожертвовали благотворители после того, как мой дом был разрушен. Я осталась без дома и без палатки, и я не знаю, что делать дальше", - рассказала местная жительница Мадждолин Набхан. Другой житель Газы также рассказал, что уже долгое время вместе с семьей находится в поисках безопасного места. "Мы жили в городе Бейт-Лахия (на севере Газы), выстояли во время войны и не бежали. Но угроза погибнуть была слишком высока, поэтому я решил бежать. Мы оставались в некоторых районах Газы, например в Аль-Нафаке. Но каждый раз, когда мы бежали, нам приходили новые сообщения о необходимости выехать. Поэтому я решил бежать с семьёй на юг, хотя у меня нет денег на транспорт, даже на палатку, и я не знаю, что делать. Люди помогли нам найти транспорт для моей семьи. Как видите, машина сломалась посреди дороги, и, если мы останемся здесь, к ночи это место станет очень опасным", - поясняет Ахмед Абу Аттия. Гуманитарная оперативная группа в Палестине, в которую входят агентства ООН и более 200 международных и местных неправительственных организаций, выразила глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Газе, отметив, что миллион человек сейчас не имеют безопасного или приемлемого убежища, поскольку ни на севере, ни на юге сектора Газа. По данным властей Газы, район Маваси на юге, который израильские власти ранее объявили безопасной "гуманитарной зоной" для перемещенных лиц, более 100 раз подвергался израильским ударам. Ранее представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана "гуманитарная зона" с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в городе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе ЦАХАЛ. В свою очередь, администрация Газы в конце августа предупредила, что уровень нехватки жилья для вынужденных переселенцев в секторе превысил 96%, израильские власти блокируют поставки необходимого числа палаток для беженцев. Власти Газы также неоднократно заявляли, что утверждения израильского правительства о наличии "свободного пространства" на юге сектора Газа, где могли бы разместиться вынужденные переселенцы, не соответствуют действительности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. -0-

https://ria.ru/20250914/palestina-2041923666.html

https://ria.ru/20250914/izrail-2041916613.html

https://ria.ru/20250914/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, оон, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году