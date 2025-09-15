https://ria.ru/20250915/gaz-2042024977.html
Бельгия впервые за два года стала основным в ЕС покупателем газа у России
Бельгия впервые за два года стала основным в ЕС покупателем газа у России
2025-09-15T14:27:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бельгия в июле стала основным среди стран Евросоюза покупателем газа из России впервые с весны 2023 года - после роста закупок сразу в 2,2 раза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Так, бельгийские импортеры приобрели у России газа на 329,9 миллиона евро против 147,3 миллиона евро месяцем ранее. Это стало максимальной стоимостью импорта с апреля 2023 года и сделало страну главным покупателем российского газа среди всех стран ЕС. Второй была Венгрия, при этом ее импорт сократился почти на 18% - до 183,5 миллиона евро. Франция уменьшила закупки на 5%, до 172,5 миллиона. Резко нарастила спрос Греция: она в июле приобрела газа у России на треть больше, чем в июне, доведя закупки до максимальных с февраля 110,7 миллиона евро. Немного за месяц увеличился импорт Нидерландов - до 83,7 миллиона с 81,6 миллиона в июне. При этом Испания снизила импорт сразу в 3,2 раза - до 34,2 миллиона евро, а Словакия и Болгария - примерно на пятую часть, до 34,2 миллиона и 9,5 миллиона евро соответственно.
Бельгия впервые за два года стала основным в ЕС покупателем газа у России
