https://ria.ru/20250915/filipinny-2042093569.html

Президент Филиппин пропустит Генеральную Ассамблею ООН

Президент Филиппин пропустит Генеральную Ассамблею ООН - РИА Новости, 15.09.2025

Президент Филиппин пропустит Генеральную Ассамблею ООН

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отменил свою поездку в США, где он должен был принять участие в 80-й Генеральной Ассамблее ООН, чтобы... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:01:00+03:00

2025-09-15T19:01:00+03:00

2025-09-15T19:01:00+03:00

в мире

филиппины

сша

нью-йорк (город)

фердинанд маркос

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788062738_0:87:3071:1815_1920x0_80_0_0_ed969ae192c65429d2f5743cde09fa5c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отменил свою поездку в США, где он должен был принять участие в 80-й Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах, об этом сообщил его пресс-секретарь Дэйв Гомес. "Президент передал свои обязательства на ГА ООН министру иностранных дел, чтобы сосредоточиться на местных проблемах", - заявил пресс-секретарь президента, слова которого приводит газета Inquirer. По ее данным, Фердинанд Маркос-младший уже третий год пропускает Генеральную Ассамблею: в 2023 и 2024 годах от республики на мероприятии также присутствовал глава внешнеполитического ведомства страны. Как уточняет газета, в этом году причиной отмены запланированной поездки в Нью-Йорк стало расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по борьбе с наводнениями, которое проводит его администрация. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

https://ria.ru/20250830/smi-2038432291.html

https://ria.ru/20250915/katar-2042019403.html

филиппины

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, сша, нью-йорк (город), фердинанд маркос, сергей лавров, оон