Президент Филиппин пропустит Генеральную Ассамблею ООН
2025-09-15T19:01:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отменил свою поездку в США, где он должен был принять участие в 80-й Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах, об этом сообщил его пресс-секретарь Дэйв Гомес. "Президент передал свои обязательства на ГА ООН министру иностранных дел, чтобы сосредоточиться на местных проблемах", - заявил пресс-секретарь президента, слова которого приводит газета Inquirer. По ее данным, Фердинанд Маркос-младший уже третий год пропускает Генеральную Ассамблею: в 2023 и 2024 годах от республики на мероприятии также присутствовал глава внешнеполитического ведомства страны. Как уточняет газета, в этом году причиной отмены запланированной поездки в Нью-Йорк стало расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по борьбе с наводнениями, которое проводит его администрация. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.
