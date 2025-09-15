https://ria.ru/20250915/fbr-2042009139.html

Белый дом опроверг сообщения об увольнении главы ФБР Кэша Пателя

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Слухи об увольнении директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя, подвергшегося критике в связи с расследованием дела об убийстве Чарли Кирка, являются необоснованными, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. Поводом для слухов послужило назначение бывшего генпрокурора штата Миссури Эндрю Бейли на пост второго замдиректора бюро. Причины создания Белым домом беспрецедентной должности для Бейли не объяснялись, и многочисленные источники заявляли о грядущем увольнении Пателя. Утверждалось, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз поддерживает планы замены Пателя. Уайлз отрицает, что делала подобные заявления. "Обсуждение назначения Бейли касалось только должности заместителя директора, которую он должен занять в понедельник", - заявила она телеканалу. Кроме того, она назвала Пателя своим "старым другом". Генеральный прокурор Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш также выступили с совместным заявлением о "полной поддержке лидерства Пателя в ФБР", несмотря на слухи о враждебных отношениях с главой ведомства. Ранее телеканал CNN сообщал, что среди сторонников президента США Дональда Трампа и сотрудников ФБР растут сомнения в том, что Патель обладает достаточной компетентностью для исполнения своих обязанностей на фоне того, каким образом ведется расследование убийства активиста Чарли Кирка.

