https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042121537.html

В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами

В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами - РИА Новости, 15.09.2025

В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами

Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T23:52:00+03:00

2025-09-15T23:52:00+03:00

2025-09-15T23:52:00+03:00

в мире

греция

евросоюз

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру. "Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание. Отмечается, что это крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС. В контейнерах перевозились в основном электровелосипеды, текстильные товары и обувь. Прокуратура ЕС предъявила обвинение шести лицам за якобы участие в преступном обороте китайских товаров в ЕС. По ее данным, в результате этой деятельности бюджеты Евросоюза недополучили порядка 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавочную стоимость.

https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042118023.html

https://ria.ru/20250321/germanija-2006387502.html

греция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, евросоюз, китай