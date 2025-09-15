Рейтинг@Mail.ru
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами
23:52 15.09.2025
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами
в мире
греция
евросоюз
китай
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру. "Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание. Отмечается, что это крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС. В контейнерах перевозились в основном электровелосипеды, текстильные товары и обувь. Прокуратура ЕС предъявила обвинение шести лицам за якобы участие в преступном обороте китайских товаров в ЕС. По ее данным, в результате этой деятельности бюджеты Евросоюза недополучили порядка 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавочную стоимость.
греция
китай
в мире, греция, евросоюз, китай
В мире, Греция, Евросоюз, Китай
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру.
"Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание.
Отмечается, что это крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС.
В контейнерах перевозились в основном электровелосипеды, текстильные товары и обувь.
Прокуратура ЕС предъявила обвинение шести лицам за якобы участие в преступном обороте китайских товаров в ЕС. По ее данным, в результате этой деятельности бюджеты Евросоюза недополучили порядка 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавочную стоимость.
В мире Греция Евросоюз Китай
 
 
Заголовок открываемого материала