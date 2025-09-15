https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042121537.html
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами - РИА Новости, 15.09.2025
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами
Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:52:00+03:00
2025-09-15T23:52:00+03:00
2025-09-15T23:52:00+03:00
в мире
греция
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прокуратура ЕС конфисковала более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами в Греции, сообщает издание Politico со ссылкой на саму прокуратуру. "Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея", - пишет издание. Отмечается, что это крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС. В контейнерах перевозились в основном электровелосипеды, текстильные товары и обувь. Прокуратура ЕС предъявила обвинение шести лицам за якобы участие в преступном обороте китайских товаров в ЕС. По ее данным, в результате этой деятельности бюджеты Евросоюза недополучили порядка 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавочную стоимость.
https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042118023.html
https://ria.ru/20250321/germanija-2006387502.html
греция
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, евросоюз, китай
В мире, Греция, Евросоюз, Китай
В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами
В ЕС конфисковали две тысячи контейнеров с электровелосипедами и обувью из Китая