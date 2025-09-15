https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042118023.html

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем по призыву Трампа, пишут СМИ

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем по призыву Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем по призыву Трампа, пишут СМИ

ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T22:55:00+03:00

2025-09-15T22:55:00+03:00

2025-09-15T22:55:00+03:00

в мире

китай

сша

брюссель

дональд трамп

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата. Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.

https://ria.ru/20250915/ssha-2042113781.html

китай

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, брюссель, дональд трамп, евросоюз, нато