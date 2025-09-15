https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042118023.html
ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем по призыву Трампа, пишут СМИ
2025-09-15T22:55:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата. Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.
