Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику
2025-09-15T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
россия
экономика
сша
пошлины
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Наблюдается новая динамика. В частности, кажется, Вашингтон теперь чувствует возможным подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления", - сказал дипломат. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
