Рейтинг@Mail.ru
Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042017000.html
Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику
Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику - РИА Новости, 15.09.2025
Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику
В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:10:00+03:00
2025-09-15T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
россия
экономика
сша
пошлины
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Наблюдается новая динамика. В частности, кажется, Вашингтон теперь чувствует возможным подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления", - сказал дипломат. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250914/berbok-2041817065.html
https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_c271ce6fbbe828b8bc0519373d3b608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, экономика, сша, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Россия, Экономика, США, Пошлины, Введение Трампом пошлин на импорт, Санкции, Санкции в отношении России
Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику

Politico: ЕС считает, что США могут склонить РФ к диалогу давлением на экономику

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Наблюдается новая динамика. В частности, кажется, Вашингтон теперь чувствует возможным подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления", - сказал дипломат.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Бербок высказалась о новом плане по Украине
Вчера, 12:35
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзРоссияЭкономикаСШАПошлиныВведение Трампом пошлин на импортСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала