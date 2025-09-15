https://ria.ru/20250915/evrosoyuz-2042017000.html

Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику

Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику - РИА Новости, 15.09.2025

Politico: в ЕС считают, что США готовы к давлению на российскую экономику

В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:10:00+03:00

2025-09-15T13:10:00+03:00

2025-09-15T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

россия

экономика

сша

пошлины

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Европе полагают, что Вашингтон стал считать возможным применение экономического давления в отношении Москвы, чтобы "подтолкнуть Россию к переговорам" по урегулированию на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. "Наблюдается новая динамика. В частности, кажется, Вашингтон теперь чувствует возможным подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления", - сказал дипломат. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250914/berbok-2041817065.html

https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, россия, экономика, сша, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, санкции, санкции в отношении россии