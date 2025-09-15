https://ria.ru/20250915/evropa-2042029098.html

СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за шага против России

Частичный отказ Европы от российского газа способствовал снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Частичный отказ Европы от российского газа способствовал снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture."Отходя не только от политической рациональности, но и от дешевого российского газа, под давлением англо-американцев Европа фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости. Глобальная энергетическая карта перекраивается: упадок Европы ускоряется, внутренние разногласия на Западе обостряются, а англо-американские элиты теряют свое влияние, в то время как бывшие колонии, особенно Китай и Индия, превращаются в новые стратегические и экономические полюса", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи, антироссийские санкции в большей степени сказались на жизни европейце и поставили их в крайне сложное положение.Последнее время крупные европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими проблемами. Так, во Франции на прошлой неделе прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. Глава британского Минфина Рэйчел Ривз, в свою очередь, заявляла, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

