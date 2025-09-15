Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за шага против России
14:12 15.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за шага против России
СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за шага против России
в мире
европа
россия
китай
индия
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Частичный отказ Европы от российского газа способствовал снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture."Отходя не только от политической рациональности, но и от дешевого российского газа, под давлением англо-американцев Европа фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости. Глобальная энергетическая карта перекраивается: упадок Европы ускоряется, внутренние разногласия на Западе обостряются, а англо-американские элиты теряют свое влияние, в то время как бывшие колонии, особенно Китай и Индия, превращаются в новые стратегические и экономические полюса", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи, антироссийские санкции в большей степени сказались на жизни европейце и поставили их в крайне сложное положение.Последнее время крупные европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими проблемами. Так, во Франции на прошлой неделе прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. Глава британского Минфина Рэйчел Ривз, в свою очередь, заявляла, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
европа
россия
китай
индия
в мире, европа, россия, китай, индия
В мире, Европа, Россия, Китай, Индия
Флаги на здании в Вене
Флаги на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги на здании в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Частичный отказ Европы от российского газа способствовал снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture.
"Отходя не только от политической рациональности, но и от дешевого российского газа, под давлением англо-американцев Европа фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости. Глобальная энергетическая карта перекраивается: упадок Европы ускоряется, внутренние разногласия на Западе обостряются, а англо-американские элиты теряют свое влияние, в то время как бывшие колонии, особенно Китай и Индия, превращаются в новые стратегические и экономические полюса", — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, антироссийские санкции в большей степени сказались на жизни европейце и поставили их в крайне сложное положение.
Последнее время крупные европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими проблемами. Так, во Франции на прошлой неделе прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. Глава британского Минфина Рэйчел Ривз, в свою очередь, заявляла, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
