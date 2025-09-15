https://ria.ru/20250915/evropa-2042013860.html

Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков

Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025

Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков

Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса", - сказал Песков журналистам.

