Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков
Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025
Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков
Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса", - сказал Песков журналистам.
Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине, заявил Песков
