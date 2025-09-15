https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html

Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению

Покряхтев в соцсетях, "самый могущественный военный альянс современности" разродился, наконец, мерами поддержки для Польши, до сих пор переживающей психологическую травму от залета неизвестных беспилотников. В НАТО решили в утешение полякам организовать миссию "Восточный страж" (Eastern Sentry).До этого Польше наглядно продемонстрировали, как реально работает пятая статья устава НАТО. О, это было впечатляюще. Звучали патетические речи, все, кому полагалось, отписались в своих уютных бложиках. Дипломаты выражали озабоченность, что-то неразборчивое бурчали военные."Ни одного дюйма" — прямо так и написал в соцсети X представитель США в НАТО, имея в виду, что альянс не отдаст врагу ни пяди земли. Составили резолюцию с обвинениями России в налете БПЛА — и она тут же благополучно провалилась на голосовании в ООН. А потом все как-то занялись своими делами — сначала Чарли Кирка убили, потом миллионные протесты в Лондоне нарисовались, и про Польшу забыли.Характерно, что Министерство обороны России сразу же после инцидента с БПЛА предложило полякам провести консультацию и обсудить проблему и технические характеристики дронов: сама их дальность до 700 километров доказывает, что они не были запущены из России. Но вот уже пятый день пошел, а никакого ответа от Варшавы нет. Там то ли не хотят, то ли боятся обсуждать, что на самом деле случилось. Что вообще-то служит косвенным свидетельством провокационности всего произошедшего.И вот оказалось, что вся тема с беспилотниками нужна была европейцам исключительно для эскалации. Под это дело они немедленно запустили инициативу "Восточный страж". В этих учениях принимают участие военные из Дании, Франции, Британии, Германии и все той же многострадальной Польши. В Балтику на всех парах идут военные корабли. Президент Макрон расщедрился и пообещал дать аж три "Рафаля", Дания посулила подогнать два стареньких F-16, а Германия — четыре "Еврофайтера".Официальная цель этой бессрочной миссии — защитить восточный фланг НАТО от вражеских БПЛА. Но учитывая, что театр учений заявлен от Варшавы до Арктики, как-то сомнительно, что подержанные истребители смогут отыскать хоть один дрон на многотысячекилометровом пространстве.Опасность тут в другом. Временных рамок организаторы "Восточного стража" себе не задали, это такая бесконечная миссия по укреплению восточного фланга НАТО. Под это дело туда будут бессрочно накапливать суда и авиацию, а также перебрасывать на восток контингенты, расположенные в восьми странах альянса. Для нас в России это выглядит как совершенно наглое стягивание военной силы противника к нашим границам.Классическая военная наука говорит нам, что так поступают перед вторжением. Современная реальность подсказывает, что так готовят масштабные провокации. Россию хотят вынудить резко среагировать на нездоровую активность натовцев на наших границах, а затем с воем и плачем побежать к Трампу: давай, включай пятую статью!В некоторой степени это действительно театр для одного зрителя — американского президента. Он должен устыдиться, проникнуться и отправить своих солдат против России, начав таким образом мировую войну.Украинское пушечное мясо заканчивается, поэтому заменить его в мясорубке на первых порах должны будут поляки. Ну а потом вся надежда на американцев. "Коалиция желающих" практически открыто дает понять, что французы, немцы и англичане погибать за Малороссию не будут.Нельзя сказать, что Трамп не видит этой опасности. Его комментарии по теме БПЛА в Польше были предельно обтекаемы и уклончивы. Глобалистская газета The Washington Post уже попеняла на это американскому президенту: "Польша — член НАТО и имеет все гарантии безопасности, полагающиеся по уставу. Но гарантии — это просто бумажки, до тех пор, пока их не испытали на деле. Независимо от того, откуда прилетели в Польшу дроны, они стали тестом для решимости союзников. Осторожная риторика Трампа рискует этот тест провалить".На самом деле Штатам очень повезло с "осторожным" Трампом. Он прекрасно знает, что именно сейчас Россия и Белоруссия проводят совместные учения, на которых, в частности, разрабатывается планирование применения ядерного оружия, а также ракет "Орешник". Учения вполне ординарные, плановые, проводятся с 2009 года.Чтобы не нервировать излишне европейцев, театр учений отодвинули от польской границы. А то там у людей уже медвежья болезнь от страха. Однако нашему "Орешнику" совершенно безразлично, куда отодвинут его стартовые позиции. Это прекрасное изделие совершенно неотразимо для европейской ПВО, плачевное состояние которой продемонстрировал налет загадочных беспилотников.Так что лучше переименовать "Восточный страж" в "Восточный страх" и расходиться по домам. У России есть очень увесистые ответы на любые провокации — и это главная гарантия мира во всем мире.

