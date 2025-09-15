Рейтинг@Mail.ru
10:47 15.09.2025 (обновлено: 11:03 15.09.2025)
ЕЦБ опроверг слухи о дьяволе на банкнотах евро
ЕЦБ опроверг слухи о дьяволе на банкнотах евро
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Европейские финансовые институты не изображали дьявола на купюре достоинством 50 евро, сообщили в Европейском центральном банке (ЕЦБ) национальному вещателю Болгарии, которая готовится вступить в еврозону. В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года. В стране ведется широкая общественная дискуссия по этому поводу. В распространяемом в религиозных группах в социальных сетях видеоролике утверждается, что купюра в 50 евро — доказательство того, что благодаря европейской валюте в Болгарию "придет дьявол", сообщает Болгарское национальное радио (БНР). В ролике утверждается, что, если сложить купюру определенным образом и поднести к зеркалу, можно изобразить рогатого демона или дьявола. "Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме "эпохи и стили". На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. &lt;...&gt; Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы. &lt;…&gt; Другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну", — заявили сотрудники ЕЦБ в ответ на запрос БНР. В нескольких городах Болгарии 13 сентября прошли массовые митинги против введения в оборот евро. Протестующие призывали к отставке правительства.
ЕЦБ опроверг слухи о дьяволе на банкнотах евро

ЕЦБ: финансовые институты не изображали дьявола на купюре достоинством 50 евро

© AP Photo / Martin MeissnerКупюры евро
Купюры евро
© AP Photo / Martin Meissner
Купюры евро. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Европейские финансовые институты не изображали дьявола на купюре достоинством 50 евро, сообщили в Европейском центральном банке (ЕЦБ) национальному вещателю Болгарии, которая готовится вступить в еврозону.
В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года. В стране ведется широкая общественная дискуссия по этому поводу. В распространяемом в религиозных группах в социальных сетях видеоролике утверждается, что купюра в 50 евро — доказательство того, что благодаря европейской валюте в Болгарию "придет дьявол", сообщает Болгарское национальное радио (БНР). В ролике утверждается, что, если сложить купюру определенным образом и поднести к зеркалу, можно изобразить рогатого демона или дьявола.
В Болгарии прошла акция протеста с требованием отставки правительства
3 сентября, 16:28
3 сентября, 16:28
"Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме "эпохи и стили". На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. <...> Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы. <…> Другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну", — заявили сотрудники ЕЦБ в ответ на запрос БНР.
В нескольких городах Болгарии 13 сентября прошли массовые митинги против введения в оборот евро. Протестующие призывали к отставке правительства.
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"
5 сентября, 02:24
5 сентября, 02:24
 
