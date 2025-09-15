ЕС не может полностью запретить выдачу виз россиянам, заявил еврокомиссар
Бруннер: ЕС не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, комментируя сообщения СМИ о том, что ЕС рассматривает возможность такого запрета.
Портал Euractiv сообщил в понедельник, что ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока. Газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщала 12 сентября, что рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года.
"Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы. Мы снизились с четырех миллионов до 500 тысяч… Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов. У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен. Трансляция велась на YouTube-канале финского правительства.
Бруннер также сообщил, что ЕС представит свою новую стратегию в отношении виз в конце года, но, по его словам, это больше касается "миграционной части".
"Мы видим, что в некоторых государствах-членах количество (выданных россиянам виз - ред.) немного растет, и это нас беспокоит. Мы ведем диалог с этими государствами о том, необходимо это или нет. Но сейчас это в компетенции государств-членов", - добавил он.
Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
