Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году - РИА Новости, 15.09.2025
Культура
 
16:17 15.09.2025
Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году
Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский. "Мы вводим бесплатные дни для всех... они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, - это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря", – рассказал он журналистам. По словам Пиотровского, Эрмитаж также расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. Так, по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, Эрмитаж с 1 октября смогут бесплатно посещать и дети до 18 лет, а также студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.
"Мы вводим бесплатные дни для всех... они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, - это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря", – рассказал он журналистам.
По словам Пиотровского, Эрмитаж также расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. Так, по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, Эрмитаж с 1 октября смогут бесплатно посещать и дети до 18 лет, а также студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Омане планируют создать центр-спутник Эрмитажа
13 сентября, 18:27
 
Культура
 
 
