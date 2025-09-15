https://ria.ru/20250915/ermitazh-2042054559.html
Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году
Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году - РИА Новости, 15.09.2025
Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году
Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:17:00+03:00
2025-09-15T16:17:00+03:00
2025-09-15T16:17:00+03:00
культура
общество
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103609/62/1036096227_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_fdd8e05d947e9065d7b60769da2a30e2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский. "Мы вводим бесплатные дни для всех... они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, - это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря", – рассказал он журналистам. По словам Пиотровского, Эрмитаж также расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. Так, по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, Эрмитаж с 1 октября смогут бесплатно посещать и дети до 18 лет, а также студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.
https://ria.ru/20250913/ermitazh-2041710108.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103609/62/1036096227_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_05ca9615d07f218aaff5e75a07b70475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Культура, Общество, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году
Пиотровский: Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году