После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых
Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера РИА Новости, 15.09.2025
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера компании, эксплуатирующей дорогу, сообщило СУСК РФ по региону."Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО "МКД Эльбрус". Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы", - говорится в сообщении.
