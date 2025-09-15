Рейтинг@Mail.ru
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых
11:11 15.09.2025
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера компании, эксплуатирующей дорогу, сообщило СУСК РФ по региону."Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО "МКД Эльбрус". Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы", - говорится в сообщении.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера компании, эксплуатирующей дорогу, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО "МКД Эльбрус". Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы", - говорится в сообщении.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе
12 сентября, 17:50
 
