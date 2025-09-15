https://ria.ru/20250915/elbrus-2041985733.html

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых - РИА Новости, 15.09.2025

После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали подозреваемых

Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:11:00+03:00

2025-09-15T11:11:00+03:00

2025-09-15T11:13:00+03:00

происшествия

эльбрус

следственный комитет россии (ск рф)

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041539206_0:52:720:457_1920x0_80_0_0_908321ba484be409d65ec2f1aa9dc21c.jpg

НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, задержали директора и главного инженера компании, эксплуатирующей дорогу, сообщило СУСК РФ по региону."Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО "МКД Эльбрус". Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250912/elbrus-2041525710.html

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, эльбрус, следственный комитет россии (ск рф), россия, кабардино-балкарская республика (кбр)