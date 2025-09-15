https://ria.ru/20250915/ekspert-2042074984.html
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 15.09.2025
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:29:00+03:00
2025-09-15T17:29:00+03:00
2025-09-15T17:29:00+03:00
экономика
китай
западная сибирь
россия
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Договоренность по "Силе Сибири 2" Белогорьев назвал прорывом. "Начало коммерческих поставок по "Силе Сибири 2" – примерно в 2032 году. Выход на проектную мощность при отсутствии проблем с ресурсной базой – это вполне может быть 2035 год", – сказал он. По словам эксперта, в случае "Силы Сибири" этот процесс затянулся на шесть лет, но это было связано именно с ресурсными, а не инфраструктурными ограничениями. "Что еще более важно – договоренности по расширению "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута, потому что это более осязаемые проекты", – отметил Белогорьев. Если "Сила Сибири 2" – геополитический проект, то расширение этих двух газопроводов "говорит об экономическом интересе", объяснил он. "Это, несомненно, позитивные сигналы. Тем более у этих расширений гораздо более четкие сроки. Это, скорее всего, 2030–2031 год, самое позднее 2032 год. А что касается "дальневосточного" маршрута, если он будет обеспечен ресурсной базой, то это может быть уже 2029 год", – добавил эксперт. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
https://ria.ru/20250906/peskov-2040127839.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039870435.html
https://ria.ru/20250904/gazoprovod-2039535079.html
китай
западная сибирь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, западная сибирь, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Западная Сибирь, Россия, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
Белогорьев: "Сила Сибири — 2" может быть запущен в 2032 году
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром
" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России
и КНР
в Пекине
в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию
"Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Договоренность по "Силе Сибири 2" Белогорьев назвал прорывом. "Начало коммерческих поставок по "Силе Сибири 2" – примерно в 2032 году. Выход на проектную мощность при отсутствии проблем с ресурсной базой – это вполне может быть 2035 год", – сказал он.
По словам эксперта, в случае "Силы Сибири" этот процесс затянулся на шесть лет, но это было связано именно с ресурсными, а не инфраструктурными ограничениями.
"Что еще более важно – договоренности по расширению "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута, потому что это более осязаемые проекты", – отметил Белогорьев. Если "Сила Сибири 2" – геополитический проект, то расширение этих двух газопроводов "говорит об экономическом интересе", объяснил он.
"Это, несомненно, позитивные сигналы. Тем более у этих расширений гораздо более четкие сроки. Это, скорее всего, 2030–2031 год, самое позднее 2032 год. А что касается "дальневосточного" маршрута, если он будет обеспечен ресурсной базой, то это может быть уже 2029 год", – добавил эксперт.
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года.
"Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск
– Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.