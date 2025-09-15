Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ekspert-2042074984.html
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 15.09.2025
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"
Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:29:00+03:00
2025-09-15T17:29:00+03:00
экономика
китай
западная сибирь
россия
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Договоренность по "Силе Сибири 2" Белогорьев назвал прорывом. "Начало коммерческих поставок по "Силе Сибири 2" – примерно в 2032 году. Выход на проектную мощность при отсутствии проблем с ресурсной базой – это вполне может быть 2035 год", – сказал он. По словам эксперта, в случае "Силы Сибири" этот процесс затянулся на шесть лет, но это было связано именно с ресурсными, а не инфраструктурными ограничениями. "Что еще более важно – договоренности по расширению "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута, потому что это более осязаемые проекты", – отметил Белогорьев. Если "Сила Сибири 2" – геополитический проект, то расширение этих двух газопроводов "говорит об экономическом интересе", объяснил он. "Это, несомненно, позитивные сигналы. Тем более у этих расширений гораздо более четкие сроки. Это, скорее всего, 2030–2031 год, самое позднее 2032 год. А что касается "дальневосточного" маршрута, если он будет обеспечен ресурсной базой, то это может быть уже 2029 год", – добавил эксперт. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
https://ria.ru/20250906/peskov-2040127839.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039870435.html
https://ria.ru/20250904/gazoprovod-2039535079.html
китай
западная сибирь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, западная сибирь, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Западная Сибирь, Россия, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
Эксперт назвал возможные сроки запуска "Силы Сибири — 2"

Белогорьев: "Сила Сибири — 2" может быть запущен в 2032 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Песков назвал "Силу Сибири — 2" коммерческой сделкой
6 сентября, 03:36
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Договоренность по "Силе Сибири 2" Белогорьев назвал прорывом. "Начало коммерческих поставок по "Силе Сибири 2" – примерно в 2032 году. Выход на проектную мощность при отсутствии проблем с ресурсной базой – это вполне может быть 2035 год", – сказал он.
По словам эксперта, в случае "Силы Сибири" этот процесс затянулся на шесть лет, но это было связано именно с ресурсными, а не инфраструктурными ограничениями.
"Что еще более важно – договоренности по расширению "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута, потому что это более осязаемые проекты", – отметил Белогорьев. Если "Сила Сибири 2" – геополитический проект, то расширение этих двух газопроводов "говорит об экономическом интересе", объяснил он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Переговоры по "Силе Сибири — 2" были долгими, заявил Путин
5 сентября, 08:44
"Это, несомненно, позитивные сигналы. Тем более у этих расширений гораздо более четкие сроки. Это, скорее всего, 2030–2031 год, самое позднее 2032 год. А что касается "дальневосточного" маршрута, если он будет обеспечен ресурсной базой, то это может быть уже 2029 год", – добавил эксперт.
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года.
"Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ведущий Fox News допустил возможность подрыва газопровода "Сила Сибири — 2"
4 сентября, 03:44
 
ЭкономикаКитайЗападная СибирьРоссияАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала