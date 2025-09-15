https://ria.ru/20250915/eks-premer-2042121815.html

Экс-премьер Таиланда в тюрьме страдает от гипертонии, рассказала его дочь

Экс-премьер Таиланда в тюрьме страдает от гипертонии, рассказала его дочь

БАНГКОК, 15 сен - РИА Новости. Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават, приговоренный верховным судом страны к году тюремного заключения, в тюрьме страдает от гипертонии, однако сохраняет спокойствие и даже подбадривает родных, навестивших его в понедельник, заявила дочь 76-летнего политика Пхетхонгтхан Чинават, также занимавшая пост премьера Таиланда. "Я говорила с отцом полчаса. Отец чувствует себя не очень хорошо, у него проблемы с повышенным давлением, однако он великолепно держится, сохраняет спокойствие и даже подбадривает нас", - сказала Пхетхонгтхан Чинават на брифинге у центральной бангкокской тюрьмы "Клонг Прем" после посещения отца в зоне визитов пенитенциарного заведения, где она пробыла около часа вместе с матерью и сестрой в сопровождении семейного адвоката. Брифинг транслировал в прямом эфире и выпусках новостей телеканал Thai PBS. "Мы с отцом не обсуждали вопрос о его лечении вне тюрьмы. Это вопрос, которым могут заниматься адвокаты, но пока неясно, будет ли подаваться такое прошение", - также сказала она. Ранее в понедельник международные агентства новостей сообщали со ссылкой на источник в департаменте коррекции министерства юстиции Таиланда, что Таксин Чинават якобы помещен в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем, в частности из-за гипертонии, которой он страдает много лет. Адвокат экс-премьера Виньят Чатмонтри, посетивший Чинавата в понедельник вместе с членами семьи, заявил журналистам, что 76-летний политик содержится в блоке тюрьмы, предназначенном для пожилых заключенных, где они находятся под наблюдением не только тюремной охраны, но и врачей тюремной больницы. "Бывшего премьер-министра содержат на общих основаниях в блоке для заключенных пожилого возраста, где за состоянием заключенных наблюдает медперсонал тюремной больницы, и где они могут при необходимости быстро оказать помощь", - сказал юрист, которого цитирует Thai PBS. Информацию о том, что Чинават действительно содержится в тюрьме на общих основаниях и не помещен в тюремную больницу, подтвердил РИА Новости источник в партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), духовным лидером которой считается экс-премьер. "Он в действительно находится в общем блоке и живет по тому же режиму, как и все заключенные. В общий блок бывшего премьера перевели в субботу, до этого он находился пять суток в карантинном блоке, как и все вновь поступающие в "Клонг Прем" заключенные. Так как в карантине его нельзя было навещать, а в субботу и воскресенье визиты родственников и друзей в тюрьму не разрешены, сегодня у него было первое свидание с родными", - сообщил агентству источник, попросивший об анонимности, так как он не является официальным пресс-секретарем партии. Он добавил, что в тюрьмах Таиланда нет кондиционеров в камерах и других помещениях, даже в тюремной больнице, что осложняет положение человека, больного гипертонией. Источник также отметил, что каждый день с начала заключения Таксина Чинавата на территории тюремного комплекса "Клонг Прем", состоящего из четырех отдельных тюрем и большой прилегающей территории, собираются от нескольких десятков до сотен сторонников экс-премьера, которые остаются там весь день, уходя только на ночь, когда ворота тюремного комплекса закрываются. Ранее сообщалось, что популярность Таксина Чинавата в Таиланде выросла еще сильнее после того, как политик попал в тюрьму. В тайскоязычных социальных сетях участники многочисленных веток в защиту Чинавата превозносят мужество и стойкость 76-летнего политика, вылетевшего из страны в Дубай на медицинское обследование за неделю до оглашения приговора суда и принявшего решение не оставаться за границей, где он ранее провел 17 лет в эмиграции, а вернуться в страну ко дню судебного заседания, зная, что его, скорее всего, приговорят к тюремному сроку. Приговор Чинавату был оглашен специальной коллегией верховного суда Таиланда по уголовным делам лиц, занимающих политические должности, неделю назад, в прошлый вторник. Суд полностью возобновил для него годичный тюремный срок, к которому экс-премьер был приговорен в 2023 году, отбыв его половину в Центральном полицейском госпитале, после чего он был освобожден условно-досрочно. Суд посчитал, что тогда не было достаточных оснований переводить Чинавата из тюрьмы на лечение в госпиталь, где политик находился полгода в VIP-палате на 14-м этаже, и что Чинават обязан отбыть полный годичный тюремный срок на общих основаниях. Чинават, демократически избранное правительство которого было свергнуто военным переворотом в сентябре 2006 года, вернулся в Таиланд после 17 лет эмиграции 22 августа 2023 года. Противостояние между противниками и сторонниками Таксина Чинавата, начавшееся в 2005 году, стало крупнейшим политическим расколом в тайском обществе за всю историю таиландской демократии. В течение всего конфликта Чинават и его политический клан сохраняли высокую популярность в стране.

