Экономист оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет - РИА Новости, 15.09.2025
09:10 15.09.2025
Экономист оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет
Экономист оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет - РИА Новости, 15.09.2025
Экономист оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет
Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сокращает расходы бюджета России на госдолг и субсидии примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении, РИА Новости, 15.09.2025
россия
михаил задорнов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сокращает расходы бюджета России на госдолг и субсидии примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Безусловно сказывается. Ключевая ставка создает ориентиры для стоимости денег - это и оборотный капитал, это способность и желание собственников инвестировать в бизнес. Это и бюджет, который сейчас тратит на обслуживание долга, субсидии бизнесу и населению 18% всех расходов бюджета или примерно 7,5 триллионов рублей. А чем ниже ставка, тем меньше размер субсидий: по моим подсчетам, снижение ставки на 1 процентный пункт сократит расходы бюджета примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении", - говорит он. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года. В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. При этом ЦБ думал и над сохранением ключевой ставки, в том числе из-за желания получить больше информации о бюджетной политике на ближайшую трехлетку. В октябре, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, решение по ставке во многом будет зависеть от параметров бюджета.
россия
Новости
россия, михаил задорнов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Михаил Задорнов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Экономист оценил влияние ключевой ставки на российский бюджет

Экономист Задорнов: снижение ставки сокращает расходы бюджета на госдолг

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сокращает расходы бюджета России на госдолг и субсидии примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Безусловно сказывается. Ключевая ставка создает ориентиры для стоимости денег - это и оборотный капитал, это способность и желание собственников инвестировать в бизнес. Это и бюджет, который сейчас тратит на обслуживание долга, субсидии бизнесу и населению 18% всех расходов бюджета или примерно 7,5 триллионов рублей. А чем ниже ставка, тем меньше размер субсидий: по моим подсчетам, снижение ставки на 1 процентный пункт сократит расходы бюджета примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении", - говорит он.
08:59
Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года.
В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. При этом ЦБ думал и над сохранением ключевой ставки, в том числе из-за желания получить больше информации о бюджетной политике на ближайшую трехлетку. В октябре, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, решение по ставке во многом будет зависеть от параметров бюджета.
РоссияМихаил ЗадорновЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
