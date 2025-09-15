Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/ek-2042031255.html
В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз
В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз - РИА Новости, 15.09.2025
В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз
Количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, заявил официальный представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:28:00+03:00
2025-09-15T14:28:00+03:00
россия
москва
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Ранее в понедельник портал Euractiv сообщил, что ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока. "За 2019 год это было выдано 4 миллиона (шенгенских виз гражданам России - ред.), и с тех пор этот показатель снизился до 570 тысяч в 2023 году, а затем до 541 тысячи в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз", - сказал он. Ламмерт добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за внедрением государствами-членами ЕС руководящих принципов выдачи виз россиянам от 2022 года, когда был в одностороннем порядке от ЕС отменено соглашение о визах с Россией. "Что касается стратегии, которую мы представим к концу этого года (насчет виз россиянам – ред.), то новая визовая стратегия действительно готовится", - подчеркнул представитель ЕК. Однако он отказался ответить на вопрос, обсуждается ли еще более жесткое ограничение выдачи виз российским гражданам в рамках 19-го пакета санкций. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250913/vizy-2041706565.html
https://ria.ru/20250913/politico-2041597462.html
https://ria.ru/20250912/germanija-2041410712.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз

ЕК: число выданных россиянам шенгенских виз упало с 4 млн до 541 тысячи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Ранее в понедельник портал Euractiv сообщил, что ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока.
Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы
13 сентября, 18:11
"За 2019 год это было выдано 4 миллиона (шенгенских виз гражданам России - ред.), и с тех пор этот показатель снизился до 570 тысяч в 2023 году, а затем до 541 тысячи в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз", - сказал он.
Ламмерт добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за внедрением государствами-членами ЕС руководящих принципов выдачи виз россиянам от 2022 года, когда был в одностороннем порядке от ЕС отменено соглашение о визах с Россией.
"Что касается стратегии, которую мы представим к концу этого года (насчет виз россиянам – ред.), то новая визовая стратегия действительно готовится", - подчеркнул представитель ЕК.
Однако он отказался ответить на вопрос, обсуждается ли еще более жесткое ограничение выдачи виз российским гражданам в рамках 19-го пакета санкций.
Виза в Европу - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ: ЕС опубликует предложения по ужесточению выдачи виз россиянам
13 сентября, 06:38
Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Германия выступила за ужесточение выдачи виз россиянам, пишут СМИ
12 сентября, 11:53
 
РоссияМоскваВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала