В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз

В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз

2025-09-15T14:28:00+03:00

россия

москва

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

в мире

БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Ранее в понедельник портал Euractiv сообщил, что ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока. "За 2019 год это было выдано 4 миллиона (шенгенских виз гражданам России - ред.), и с тех пор этот показатель снизился до 570 тысяч в 2023 году, а затем до 541 тысячи в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз", - сказал он. Ламмерт добавил, что Еврокомиссия внимательно следит за внедрением государствами-членами ЕС руководящих принципов выдачи виз россиянам от 2022 года, когда был в одностороннем порядке от ЕС отменено соглашение о визах с Россией. "Что касается стратегии, которую мы представим к концу этого года (насчет виз россиянам – ред.), то новая визовая стратегия действительно готовится", - подчеркнул представитель ЕК. Однако он отказался ответить на вопрос, обсуждается ли еще более жесткое ограничение выдачи виз российским гражданам в рамках 19-го пакета санкций. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

