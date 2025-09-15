https://ria.ru/20250915/dugin-2042033754.html

Дугин оценил итоги выборов в единый день голосования

Российская власть получила доверие избирателей в ходе выборов в единый день голосования 2025 года, политика, проводимая в РФ, полностью удовлетворяет народ,...

2025-09-15T14:48:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская власть получила доверие избирателей в ходе выборов в единый день голосования 2025 года, политика, проводимая в РФ, полностью удовлетворяет народ, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сейчас мы проводим по-настоящему последовательно патриотическую политику, которая полностью удовлетворяет подавляющее большинство нашего народа... На самом деле я думаю, что это не выборы, а просто эпизод из непрерывного референдума доверия власти со стороны нашего народа, это доверие власть получила", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik, комментируя результаты выборов в ЕДГ-2025. Дугин особо подчеркнул, что россияне едины, поддерживают власть и президента. Оппозиции, по мнению философа, в России "просто не существует". В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

