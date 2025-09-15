https://ria.ru/20250915/dron-2041985875.html
Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Курской и Брянской областями
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили три украинских беспилотника над Курской областью и один - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого сентября с 08.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Курской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
