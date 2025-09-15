Рейтинг@Mail.ru
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
16:36 15.09.2025
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Более 15 человек получили ранения в результате израильских ударов по столице Катара Дохе около недели назад, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии внеочередного арабо-исламского саммита в Дохе. "Столица моей страны подверглась вероломному нападению, направленному на резиденцию, где проживали семьи лидеров ХАМАС и его переговорная делегация. Наши граждане были удивлены, а весь мир потрясен этой агрессией и трусливым террористическим актом, в результате которого погиб сотрудник сил внутренней безопасности Катара и получили ранения 18 человек", - сказал он.
Тамим бен Хамад Аль Тани
Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Более 15 человек получили ранения в результате израильских ударов по столице Катара Дохе около недели назад, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии внеочередного арабо-исламского саммита в Дохе.
"Столица моей страны подверглась вероломному нападению, направленному на резиденцию, где проживали семьи лидеров ХАМАС и его переговорная делегация. Наши граждане были удивлены, а весь мир потрясен этой агрессией и трусливым террористическим актом, в результате которого погиб сотрудник сил внутренней безопасности Катара и получили ранения 18 человек", - сказал он.
Заголовок открываемого материала