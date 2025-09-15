https://ria.ru/20250915/dokha-2042058874.html
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе - РИА Новости, 15.09.2025
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
Более 15 человек получили ранения в результате израильских ударов по столице Катара Дохе около недели назад, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:36:00+03:00
2025-09-15T16:36:00+03:00
2025-09-15T16:36:00+03:00
в мире
катар
доха
тамим бен хамад аль тани
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011756681_0:1:1578:888_1920x0_80_0_0_09708cc745e04372755ef2f2703f13e8.jpg
ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Более 15 человек получили ранения в результате израильских ударов по столице Катара Дохе около недели назад, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии внеочередного арабо-исламского саммита в Дохе. "Столица моей страны подверглась вероломному нападению, направленному на резиденцию, где проживали семьи лидеров ХАМАС и его переговорная делегация. Наши граждане были удивлены, а весь мир потрясен этой агрессией и трусливым террористическим актом, в результате которого погиб сотрудник сил внутренней безопасности Катара и получили ранения 18 человек", - сказал он.
https://ria.ru/20250915/katar-2042019403.html
катар
доха
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011756681_0:0:1578:1184_1920x0_80_0_0_b156bb729d8c79e8751b1e5de4bd10b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, доха, тамим бен хамад аль тани, хамас, израиль
В мире, Катар, Доха, Тамим бен Хамад Аль Тани, ХАМАС, Израиль
Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе
Аль Тани: при ударах Израиля по Дохе пострадали 18 человек