Более 15 человек получили ранения при ударах Израиля по Дохе

2025-09-15T16:36:00+03:00

в мире

катар

доха

тамим бен хамад аль тани

хамас

израиль

ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Более 15 человек получили ранения в результате израильских ударов по столице Катара Дохе около недели назад, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии внеочередного арабо-исламского саммита в Дохе. "Столица моей страны подверглась вероломному нападению, направленному на резиденцию, где проживали семьи лидеров ХАМАС и его переговорная делегация. Наши граждане были удивлены, а весь мир потрясен этой агрессией и трусливым террористическим актом, в результате которого погиб сотрудник сил внутренней безопасности Катара и получили ранения 18 человек", - сказал он.

