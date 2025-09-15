https://ria.ru/20250915/dnr-2042107757.html

Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР

Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР - РИА Новости, 15.09.2025

Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР

Андрей Чертков назначен на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Андрей Чертков назначен на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. Чертков исполнял обязанности председателя правительства ДНР с марта 2025 года, когда ранее занимавший пост главы кабмина региона Евгений Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области. До этого Чертков работал в должности первого заместителя председателя правительства республики. "Назначил Андрея Черткова на должность председателя правительства ДНР. Кандидатуру поддержали депутаты Народного совета ДНР", - написал Пушилин в Telegram-канале, ссылаясь на соответствующий указ от 15 сентября. Глава ДНР сообщил, что ставит перед Чертковым несколько задач, в том числе: "помощь людям в ситуации с водной блокадой, безаварийное прохождение отопительного сезона", а также "наращивание темпов мирного возрождения Донбасса". Отдельное внимание, отметил Пушилин, нужно уделять дорогам - к 2030 году предстоит восстановить порядка 3,5 тысячи километров. "Наш президент поставил задачу — полностью восстановить республику к 2030 году. Этой цели мы можем достичь за счет участия в нацпроектах и федеральных программах. Необходимо завершить восстановление 15 тысяч мирных объектов, которые уже находятся в работе. Среди них — сотни школ, детсадов, больниц", - подчеркнул глава региона. Кроме того, Пушилин указал, что власти "должны вернуть Донбассу статус ведущего промышленного центра", а для этого необходимо восстановить и модернизировать предприятия, металлургическая и угольная отрасли - в приоритете.

