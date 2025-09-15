Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/dnr-2042107757.html
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР - РИА Новости, 15.09.2025
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР
Андрей Чертков назначен на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:43:00+03:00
2025-09-15T20:43:00+03:00
политика
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007635414_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cb4655c47265fc6a22384fa12d3e1003.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Андрей Чертков назначен на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. Чертков исполнял обязанности председателя правительства ДНР с марта 2025 года, когда ранее занимавший пост главы кабмина региона Евгений Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области. До этого Чертков работал в должности первого заместителя председателя правительства республики. "Назначил Андрея Черткова на должность председателя правительства ДНР. Кандидатуру поддержали депутаты Народного совета ДНР", - написал Пушилин в Telegram-канале, ссылаясь на соответствующий указ от 15 сентября. Глава ДНР сообщил, что ставит перед Чертковым несколько задач, в том числе: "помощь людям в ситуации с водной блокадой, безаварийное прохождение отопительного сезона", а также "наращивание темпов мирного возрождения Донбасса". Отдельное внимание, отметил Пушилин, нужно уделять дорогам - к 2030 году предстоит восстановить порядка 3,5 тысячи километров. "Наш президент поставил задачу — полностью восстановить республику к 2030 году. Этой цели мы можем достичь за счет участия в нацпроектах и федеральных программах. Необходимо завершить восстановление 15 тысяч мирных объектов, которые уже находятся в работе. Среди них — сотни школ, детсадов, больниц", - подчеркнул глава региона. Кроме того, Пушилин указал, что власти "должны вернуть Донбассу статус ведущего промышленного центра", а для этого необходимо восстановить и модернизировать предприятия, металлургическая и угольная отрасли - в приоритете.
https://ria.ru/20250915/obekty-2042063689.html
https://ria.ru/20250915/putin-2042056115.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007635414_69:0:973:678_1920x0_80_0_0_53b38eb1d5f97f10f460c628ec86fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Россия
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР

Пушилин назначил Андрея Черткова главой правительства ДНР

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиАндрей Чертков
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Андрей Чертков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Андрей Чертков назначен на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Чертков исполнял обязанности председателя правительства ДНР с марта 2025 года, когда ранее занимавший пост главы кабмина региона Евгений Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области. До этого Чертков работал в должности первого заместителя председателя правительства республики.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР
Вчера, 16:54
"Назначил Андрея Черткова на должность председателя правительства ДНР. Кандидатуру поддержали депутаты Народного совета ДНР", - написал Пушилин в Telegram-канале, ссылаясь на соответствующий указ от 15 сентября.
Глава ДНР сообщил, что ставит перед Чертковым несколько задач, в том числе: "помощь людям в ситуации с водной блокадой, безаварийное прохождение отопительного сезона", а также "наращивание темпов мирного возрождения Донбасса". Отдельное внимание, отметил Пушилин, нужно уделять дорогам - к 2030 году предстоит восстановить порядка 3,5 тысячи километров.
"Наш президент поставил задачу — полностью восстановить республику к 2030 году. Этой цели мы можем достичь за счет участия в нацпроектах и федеральных программах. Необходимо завершить восстановление 15 тысяч мирных объектов, которые уже находятся в работе. Среди них — сотни школ, детсадов, больниц", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, Пушилин указал, что власти "должны вернуть Донбассу статус ведущего промышленного центра", а для этого необходимо восстановить и модернизировать предприятия, металлургическая и угольная отрасли - в приоритете.
Президент РФ Владимир Путин и Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин попросил Пушилина уделять внимание работе Роспотребнадзора в ДНР
Вчера, 16:22
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала