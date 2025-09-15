https://ria.ru/20250915/dnr-2042044373.html
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Систему защиты от ударных дронов ВСУ, спасшую под Ореховым Запорожской области танк от 24 ударов БПЛА, будут использовать в ДНР, рассказал РИА Новости командир танковой роты 70-го полка группировки "Днепр" с позывным "Депутат". "Многие подразделения обращаются, спрашивают... Со всех направлений к нам обращались за этой защитой. В том числе и из Донецка. Мы всем все рассказываем и показываем. Заместитель командира по вооружению уже даже снял видеообзор, как это делается, как приваривается", - заявил он. Ранее в 70-м полку рассказали РИА Новости, что Т-72 сумел с минным тралом пройти 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу по расчистке пути для штурмовиков, выдержав не менее 24 ударов дронов-камикадзе ВСУ, уничтожив при этом три опорных пункта. Танкисты 70-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" показали РИА Новости защитный контур для танков под названием "Ромашка", пояснив, что он эффективно работает против ударов дронов благодаря раскрученным из металлических тросов прутьев в виде "воздушной подушки".
