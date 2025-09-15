Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный - РИА Новости, 15.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/dnr-2042044373.html
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный - РИА Новости, 15.09.2025
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный
Систему защиты от ударных дронов ВСУ, спасшую под Ореховым Запорожской области танк от 24 ударов БПЛА, будут использовать в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:35:00+03:00
2025-09-15T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Систему защиты от ударных дронов ВСУ, спасшую под Ореховым Запорожской области танк от 24 ударов БПЛА, будут использовать в ДНР, рассказал РИА Новости командир танковой роты 70-го полка группировки "Днепр" с позывным "Депутат". "Многие подразделения обращаются, спрашивают... Со всех направлений к нам обращались за этой защитой. В том числе и из Донецка. Мы всем все рассказываем и показываем. Заместитель командира по вооружению уже даже снял видеообзор, как это делается, как приваривается", - заявил он. Ранее в 70-м полку рассказали РИА Новости, что Т-72 сумел с минным тралом пройти 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу по расчистке пути для штурмовиков, выдержав не менее 24 ударов дронов-камикадзе ВСУ, уничтожив при этом три опорных пункта. Танкисты 70-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" показали РИА Новости защитный контур для танков под названием "Ромашка", пояснив, что он эффективно работает против ударов дронов благодаря раскрученным из металлических тросов прутьев в виде "воздушной подушки".
https://ria.ru/20250915/spetsoperatsiya-2042031827.html
донецкая народная республика
донецк
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный

Систему защиты от дронов, спасшую танк от 24 ударов, будут использовать в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк в Донецкой народной республики
Танк в Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк в Донецкой народной республики. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Систему защиты от ударных дронов ВСУ, спасшую под Ореховым Запорожской области танк от 24 ударов БПЛА, будут использовать в ДНР, рассказал РИА Новости командир танковой роты 70-го полка группировки "Днепр" с позывным "Депутат".
"Многие подразделения обращаются, спрашивают... Со всех направлений к нам обращались за этой защитой. В том числе и из Донецка. Мы всем все рассказываем и показываем. Заместитель командира по вооружению уже даже снял видеообзор, как это делается, как приваривается", - заявил он.
Ранее в 70-м полку рассказали РИА Новости, что Т-72 сумел с минным тралом пройти 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу по расчистке пути для штурмовиков, выдержав не менее 24 ударов дронов-камикадзе ВСУ, уничтожив при этом три опорных пункта.
Танкисты 70-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" показали РИА Новости защитный контур для танков под названием "Ромашка", пояснив, что он эффективно работает против ударов дронов благодаря раскрученным из металлических тросов прутьев в виде "воздушной подушки".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
