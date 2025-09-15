Рейтинг@Mail.ru
В Раде поймали американское СМИ на лжи о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 15.09.2025 (обновлено: 11:49 15.09.2025)
В Раде поймали американское СМИ на лжи о России
Через два года на Украине не останется людей для пополнения армии, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Через два года на Украине не останется людей для пополнения армии, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Так он отреагировал на статью журнала The Atlantic, в которой утверждается, что каким бы ни был исход конфликта, Украина останется вооруженным и враждебным соседом России. Дмитрук назвал такое заявление идиотским."Украинцев как и других людей еще не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна. Вся "вооружённость" - это западные поставки, но они не бесконечны и с ними явно большие проблемы ну и главное что бы их использовать - нужны люди", — сказал депутат. Кроме того, он обратил внимание на утверждение в этой же статье, что Москва потеряла влияние в мире, а Европа сплочена как никогда. "Сплоченная Европа" существует только на страницах The Atlantic, но не в реальной политике", — написал парламентарий.Пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал рассказывал, что нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают.
Дмитрук: через два года на Украине не останется людей для пополнения армии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Через два года на Украине не останется людей для пополнения армии, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так он отреагировал на статью журнала The Atlantic, в которой утверждается, что каким бы ни был исход конфликта, Украина останется вооруженным и враждебным соседом России. Дмитрук назвал такое заявление идиотским.
"Украинцев как и других людей еще не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна. Вся "вооружённость" - это западные поставки, но они не бесконечны и с ними явно большие проблемы ну и главное что бы их использовать - нужны люди", — сказал депутат.

Кроме того, он обратил внимание на утверждение в этой же статье, что Москва потеряла влияние в мире, а Европа сплочена как никогда.

"Сплоченная Европа" существует только на страницах The Atlantic, но не в реальной политике", — написал парламентарий.

Пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал рассказывал, что нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают.
